Serena Carella è felicissima di aver preso parte ad Amici 21. Anche se non è riuscita a vincere l’ambito premio della finale, non è tornata a casa a mani vuote. Infatti, sono state molte le persone che non hanno potuto fare a meno di notare il suo talento. Nonostante i continui scontri con Alessandra Celentano, ha sempre dato tutta se stessa per farcela. Poco dopo l’eliminazione dal programma di Maria De Filippi, ha risposto ad alcune domande per Witty. In particolare, ha parlato delle emozioni provate e dell’imminente partenza per New York.

Amici 21, le dichiarazioni di Serena Carella dopo la finale: “Non mi aspettavo la mia crescita”

Serena Carella, durante la sfida finale per la categoria ballo, non è riuscita a vincere contro Michele Esposito. La sua eliminazione, però, le ha permesso comunque di vincere dei premi. In particolare, oltre alla somma di denaro concessale da Tim, ha portato a casa anche un’importantissima borsa di studio per una scuola di danza di New York.

La ballerina, ovviamente, non sta più nella pelle. Nell’intervista per Witty, ha fatto fatica a trattenere le emozioni. Ha ammesso di aver vissuto un’esperienza bellissima nella scuola di Amici. All’inizio, non era sicura neanche di riuscire a ottenere il tanto ambito banco. È fiera del suo percorso e di tutto quello che è riuscita a imparare grazie alla scuola:

Sono felicissima di tutto questo, non mi aspettavo la mia crescita, il percorso che ho fatto in generale, le persone che ho incontrato, non ho rimpianti di nulla.

Serena Carella pronta a partire per New York: “Non vedo nemmeno mia mamma”

Il percorso di Serena Carella non è finito qui. Grazie alla borsa di studio vinta ad Amici, potrà continuare a studiare danza. Una città come New York, probabilmente, sarà in grado di darle tutte le occasioni necessarie per non smettere di crescere:

La borsa di studio? Per me è tutto, è vincere Amici. Non vedo nemmeno mia mamma, parto subito per New York! No, scherzo, la vedo, faccio prima un salto a casa

La ballerina ha anche deciso di pubblicare una foto con Raimondo Todaro nelle sue storie di Instagram. L’insegnante le è stato accanto fin dall’inizio. I suoi insegnamenti si sono rivelati molto utili per Serena, soprattutto nei momenti più difficili.