Adriana Volpe è stata un’opinionista del Grande Fratello Vip 6 pungente e ironica. Il suo ruolo le è piaciuto e ha affermato più volte di voler ritornare anche nella successiva edizione. Ma potrà farlo? È arrivata la risposta.

Adriana Volpe sarà l’opinionista del Grande Fratello Vip 7?

Sonia Bruganelli è già fuori dai giochi per il Grande Fratello Vip 7. Più volte la moglie di Paolo Bonolis ha affermato di non voler ritornare a fare l’opinionista del reality show di Canale 5. Ma al contrario, la Volpe, già stata anche concorrente del reality Mediaset, sarebbe ben felice di ritornare.

Purtroppo però non sarà possibile. Adriana Volpe non è stata confermata per il Grande Fratello Vip 7. Si stanno già cercando le sostitute, che da metà settembre, dovranno tener viva l’attenzione dei telespettatori insieme ad Alfonso Signorini. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia. Nel portale, Giuseppe Candela scrive:

“A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza. Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello”.

Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7

Gli opinionisti dell’Isola dei Famosi 16: fonte di ispirazione?

Sebbene gli ascolti dell’Isola dei Famosi 16 non siano migliori di quelli del Grande Fratello Vip 6, va detto che Ilary Blasi quest’anno è affiancata a due opinionisti di pregio: Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Tra di loro c’è un feeling perfetto, tempi di risposta precisi e tanto divertimento che rende leggere tutte le puntate.

L’anno scorso Alfonso Signorini ha voluto scegliere due opinioniste che fossero in disaccordo continuo l’una con l’altra, due mondi contrapposti che non si incontravano mai. Per quest’anno non sarebbe una cattiva idea prendere spunto dall’Isola 16 e cercare due opinionisti che sappiano fare bene il loro lavoro e abbiano feeling, così da dare un valore aggiunto al programma.