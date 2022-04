C’è stato un tempo in cui d’Estate le persone si riunivano per scoprire le corna altrui, potrebbe iniziare così la marcia funebre di Temptation Island, parafrasando la sigla di Pechino Express 2022. Infatti purtroppo sembra che il programma estivo di punta di Maria De Filippi stia per spirare. Scopriamo che cosa sta succedendo.

Temptation Island 2022 non ci sarà?

Temptation Island è a rischio già da parecchi mesi. Le voci su una sua chiusura si sono rincorse, smentite e ritornate. Ma TvBlog ha lanciato una clamorosa indiscrezione: secondo il sito il reality dei sentimenti di Canale 5 non ci sarà quest’estate. La casa di produzione Fascino Pgt avrebbe deciso di mandare in onda al suo posto le repliche di Tu si que vales.

Ma il programma l’anno scorso ha chiuso con ottimi risultati di ascolti. L’ultima puntata aveva registrato il 27,40% di share e lo stesso direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, l’aveva definita “la proposta più amata della programmazione estiva della tv italiana”. Che senso avrebbe ora chiudere i battenti? I colleghi di TvBlog non lo svelano.

Che cosa ci sarà in tv d’Estate su Canale 5?

Stando a quanto si potrebbe pensare da queste informazioni, il palinsesto estivo di Canale 5 sarebbe privo di reality. Dopo aver avuto un’abbuffata incredibile tra Grande Fratello, Isola dei Famosi e Ultima Fermata, ci sarebbe uno stop. Per poi riprendere a settembre con la nuova edizione del GF VIP. I colleghi ipotizzano che potrebbe esserci una versione autunnale di Temptation Island.

Visto così, sembrerebbe un clamoroso autogol della rete che, in assenza di ufficialità da parte di Mediaset, è puramente ipotetico. Risulta molto difficile credere che non verrà fatta una proposta valida per attirare i telespettatori durante le serate estive.

