Dopo la sua uscita dall’Isola dei famosi 2022, Roberta Morise ha parlato a ruota libera con i suoi fan di Instagram. A tal proposito, ha risposto alle domande di alcuni utenti ed ha fatto delle confessioni piuttosto interessanti su alcuni ex compagni d’avventura. Nello specifico, ha svelato chi siano i naufraghi con cui ha legato di più, chi quelli a lei meno affini e poi ha parlato anche del rapporto conflittuale con Lory Del Santo e Carmen Di Pietro. Ecco cosa ha detto.

Roberta parla del rapporto conflittuale con Lory e Carmen all’Isola dei famosi

Roberta Morise ha risposto ai fan svelando dei retroscena sull’Isola dei famosi. Innanzitutto, la donna ha detto di reputare questa esperienza davvero unica, pertanto, consiglia a tutti di farla. In secondo luogo, poi, la donna è passata a sviscerare alcune faccende inerente i rapporti con i suoi ex compagni d’avventura. In molti le hanno chiesto di svelare per quale ragione si sia comportata in modo un po’ “cattivo” con Carmen Di Pietro e Lory Del Santo.

A tal proposito, Roberta ha smentito queste affermazioni ed ha detto che tra loro, semplicemente, non c’è stata affinità. Malgrado questo, però, soprattutto con Carmen ha avuto modo di chiarire prima di andare via. Al di fuori del reality show, però, la Morise non vede nessuna possibilità di proseguire il rapporto con Lory, perché le due sono troppo diverse.

Quali sono i naufraghi con cui la Morise ha legato di più

Per contro, invece, Roberta ha legato molto con Blind, suo compagno d’avventura quando erano una coppia. Se potesse tornare indietro sceglierebbe nuovamente lui, in quanto sono stati davvero benissimo. Oltre a lui, però, la Morise ha legato molto anche con Jeremias Rodriguez. A tal proposito, però, ci ha tenuto a smentire tutte le voci secondo cui lei si sarebbe avvicinata un po’ troppo al fratello di Belen. A tal proposito, ha precisato di essere felicemente fidanzata.

Una bella scoperta per l’ex naufraga, poi, sono stati anche Gustavo, Laura e Clemente. Anche con l’ultima arrivata Guendalina Tavassi la donna ha subito instaurato una bella ed inaspettata amicizia. Infine, all’elenco si sono aggiunte anche Joana e Estefania, con cui Roberta ha avuto modo di legare parecchio. Saranno proprio tutti loro che le mancheranno tantissimo.