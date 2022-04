Oggi, lunedì 11 aprile, andrà in onda la settima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Al televoto ci sono le coppie Nicolas Vaporidis-Ilona Stallar e Clemente Russo-Floriana Secondi. La coppia meno votata sarà costretta a lasciare Playa Accoppiada per raggiungere le altre coppie scoppiate nelle puntate precedenti su Playa Sgamada. Perdere al televoto non equivale dunque a un’eliminazione dal reality, di certo però il cammino diventa un po’ più complicato. Senza contare, poi, che il giudizio del pubblico rimane: se esci sconfitto da un televoto da casa significa che piaci meno rispetto ad almeno una coppia presente sull’isola.

Di seguito i risultati dei sondaggi sulla sesta coppia eliminata dell’Isola dei Famosi 2022.

Isola dei Famosi 2022, la sesta coppia eliminata: i risultati dei sondaggi

I sondaggi sul televoto della settima puntata di oggi dell’Isola dei Famosi vedono in svantaggio la coppia composta da Clemente Russo e Floriana Secondi. Evidentemente la strategia distruttiva dell’ex vincitrice del Grande Fratello non paga: da quando è finita in nomination, Floriana è un fiume in piena contro tutti gli altri naufraghi presenti a Cayo Cochinos, un atteggiamento questo che non sembra essere ben visto dagli utenti online che hanno preso parte alle votazioni dei sondaggi online. Il pubblico da casa sarà dello stesso parere?

Ecco i risultati dei sondaggi sul televoto della settima puntata dell’Isola dei Famosi 16

Sondaggio Isa e Chia – Chi vuoi salvare tra i concorrenti nominati?

Nicolas e Ilona: 60%

Clemente e Floriana: 40%

Sondaggio Reality House – Chi vuoi salvare?

Nicolas e Ilona: 61%

Clemente e Floriana: 39%

Sondaggio Forumfree – Chi vuoi salvare?

Nicolas e Ilona: 65%

Clemente e Floriana: 35%

Il distacco che separa le due coppie al televoto di questa settimana è nell’ordine dei venti punti percentuali. E se giovedì scorso, un po’ a sorpresa a dir la verità, i sondaggi non si erano rivelati veritieri, non prevedendo la sconfitta della coppia Lory Del Santo e Marco Cucolo, stavolta sembrano esserci pochi dubbi sui prossimi naufraghi di Playa Sgamada.

Dal comportamento tenuto negli ultimi giorni e da quanto emerge sui social, sembrerebbe essere un voto contro non tanto all’ex pugile quanto alla vincitrice della terza edizione del Grande Fratello. Magari Floriana crede che l’atteggiamento messo in mostra fin qui su Playa Accoppiada faccia presa sul pubblico, in realtà però è vero il contrario.

Da un punto di vista strategico, stupisce come Clemente Russo non abbia previsto un’implosione di Floriana Secondi all’ennesima nomination del gruppo o della coppia leader. Di fatto, si può dire che Clemente si sia giocato buona parte dell’Isola quando la settimana scorsa ha scelto come nuova compagna di avventura Floriana e non una naufraga o un naufrago con una personalità non così dirompente come quella dell’ex gieffina.

