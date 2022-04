La puntata di stasera, 11 Aprile, dell’Isola dei Famosi 16 sarà molto importante perché determinerà una svolta nel programma di Canale 5. Ci saranno grandi cambiamenti che coinvolgeranno tutti i concorrenti presenti.

Isola dei Famosi 16, le anticipazioni della settima puntata in onda l’11 Aprile

Ilary Blasi l’aveva anticipato giovedì in puntata e i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria non vedevano l’ora di scoprire che cos’avrebbero fatto i naufraghi. Infatti, stasera il cast verrà separato: le coppie scoppieranno.

Nessuno sarà più costretto a restare per forza con un compagno, ma tutti giocheranno da concorrenti singoli. Sarà il momento della verità per molti naufraghi. Infatti, se finora sono volati coltelli durante le nomination, pur tenendo conto del fatto che ferivano qualcuno che non c’entrava nulla direttamente, figuriamoci cosa succederà da stasera. Saranno tutti liberi di nominarsi e “odiarsi”.

Ma c’è una coppia che invece resterà insieme. Nel corso della puntata verrà svelato il meccanismo grazie al quale una delle coppie potrà avere l’opportunità di scelta. Per tutti gli altri concorrenti, ci sarà una separazione in due squadre avversarie.

I naufraghi hanno dovuto sopportare in queste ore condizioni climatiche molto incerte. L’inviato in Honduras Alvin ha raccontato di piogge insistenti, vento fortissimo e un’invasione di granchi. I naufraghi oggi saranno più stanchi e nervosi che mai.

Carmen Di Pietro è stata legata per quattro giorni a suo figlio Alessandro perché ha accettato di mangiare una lasagna. Com’è stata questa convivenza ancora più vicina tra di loro? La coppia scoppierà stasera?

Roger ed Estefania hanno passato un weekend d’amore e passione, grazie al letto che la produzione gli ha fatto arrivare sull’Isola. Che cosa diranno stasera quando saranno costretti a separarsi?

Nuove tentazioni e una nuova prova leader caratterizzeranno la settima puntata, in onda stasera 11 Aprile, su Canale 5. Chi riuscirà a diventare il capo di Playa Sgamada e Playa Accopiada?

Isola dei Famosi 16: due nuovi naufraghi in Honduras

Il comunicato stampa di Mediaset ha reso noto che due nuovi naufraghi sono pronti a sbarcare in Honduras. Si tratta di Marco Senise, volto noto di Forum e Licia Nunez, attrice della fiction Le 3 rose di Eva. I concorrenti sostituiranno Silvano dei Cugini di Campagna e Patrizia Bonetti.

Isola dei Famosi 16: nuove eliminazioni

Clemente Russo, Floriana Secondi, Nicolas Vaporidis e Ilona Staller sono in nomination. L’esito del televoto è ben schierato, come mostrano i sondaggi. Però ancora tutto potrebbe cambiare. In queste ore, l’ex protagonista del Grande Fratello ha litigato con tutte le persone nell’Isola perché non ha accettato di esser stata nominata. La vippona potrebbe ritornare di nuovo su Playa Sgamada e proprio non ne ha voglia. Il rischio è che anche questa sera vorrà andarsene nel momento dell’esito del televoto. Come reagirà Ilary Blasi?

Inoltre, una nuova eliminazione nella settima puntata dell’Isola dei Famosi 16: una persona a Playa Sgamada dovrà abbandonare il gioco. Chi sarà? La scelta è tra Lory Del Santo, Marco Cucolo, Estefania e Laura Maddaloni.

Lo scopriremo stasera, 11 Aprile, alle ore 21.20 su Canale 5.