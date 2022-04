Ieri sera si è svolta la quarta puntata del serale di Amici 2022. Maria De Filippi ha accolto i suoi telespettatori con professionalità e grande leggerezza. Il talent di Canale 5 è stato un momento di intrattenimento e buona musica, ma due allievi hanno abbandonato Amici ieri sera 9 Aprile 2022 tra le lacrime.

Gli allievi sono stati consolati dalla conduttrice e dai loro compagni di avventura e hanno abbandonato il talent con grande tristezzaScopriamo chi è uscito ad Amici 2022 ieri sera, 9 Aprile.

Chi è uscito ad Amici 2022 ieri sera, 9 Aprile 2022?

La puntata di ieri sera ha visto ben due eliminazioni, come vi avevamo annunciato. Maria De Filippi aveva già informato i ragazzi che, essendo in troppi purtroppo avrebbe eliminato più di un allievo per puntata. Infatti così sta avvenendo, con il grande dispiacere degli allievi che spesso sono stati figure marginali nello show del sabato sera.

Amici 2022, La prima eliminazione di ieri sera, 9 Aprile 2022

Ieri sera la prima sfida ha visto sfidarsi la squadra di Alessandra Celentano – Rudy Zerbi contro quella di Raimondo Todaro – Lorella Cuccarini. A perdere sono stati questi ultimi e i prof vincitori hanno mandato all’eliminazione: Aisha, Alex e Sissi. Dopo un ballottaggio in cui i tre artisti si sono esibiti, la giuria composta da Stefano De Martino, il principe Emanuele di Savoia e Stash, ha avuto il compito di decretare chi dovesse abbandonare il programma.

Il primo allievo eliminato nella quarta puntata del serale è Aisha Maryam.

Le parole di Aisha dopo l’eliminazione

Aisha è visibilmente commossa e dispiaciuta per la sua eliminazione, ma Maria De Filippi la rassicura: ha appena compiuto 18 anni e sicuramente avrà tantissimo ancora da fare e imparare. La maestra Lorella Cuccarini arriva a consolarla e nell’abbracciarla finalmente si augura che i prof possano ritornare ad avere un contatto fisico con i loro allievi perché per via delle misure anticovid non è possibile.

La sua insegnante nel ribadire le parole di Maria De Filippi sottolinea quanto siano importanti i risultati raggiunti dall’allieva. Due singoli che vanno alla grande e quello in collaborazione con gli One Republic. La ragazza spera di poter sempre fare musica perché è l’unico modo che ha per esprimersi e parlare alle persone.

Il secondo eliminato della quarta puntata di Amici, in onda il 9 Aprile 2022

Dopo un ballottaggio tra l’allievo che è stato eliminato nella seconda sfida e quello della terza, la giuria ha scelto chi deve abbandonare il talent. A comunicarlo è Maria De Filippi mentre i ragazzi si trovano in casetta.

Il secondo allievo uscito ieri sera 9 Aprile è Crytical.

In bocca al lupo per tutto Crytical 💛 #Amici21 pic.twitter.com/3knzFw0AXu — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 9, 2022

Le parole di Crytical dopo l’eliminazione

Crytical è profondamente dispiaciuto per l’eliminazione, già mentre aspettava ha dichiarato di non riuscire a dare quanto vorrebbe e cita le parole della compagna eliminata Aisha, anche per lui l’arte è l’unico modo per parlare al mondo.

Ma a lenire la sua sofferenza arriva una proposta inaspettata: Stash lo vorrebbe ad aprire i suoi concerti. Ne sarebbe onorato. Crytical è senza parole e ovviamente accetta, dicendo:

“Ma è uno scherzo? Sarei onorato io, non lui”.