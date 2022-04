Barù Gaetani uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 6 si è ritrovato una marea di fan che vorrebbero vederlo con Jessica Selassié, la vincitrice del reality di Canale 5. Dopo aver nicchiato per mesi finalmente a Verissimo svela che cosa prova per lei e che rapporto hanno ora.

Verissimo, Barù Gaetani svela che rapporto ha con Jessica Selassié

Silvia Toffanin oggi ha deciso di mettere alle strette il nipote di Costantino Della Gherardesca. Ospite insieme a Davide Silvestri, il finalista del GF VIP, tenta di nicchiare, ma viene incalzato anche dall’amico e finalmente rivela su Jessica:

“Che carina! Io le voglio bene. Non sono innamorato. L’ho detto anche l’ultima volta. Voglio mettere una fine a questa storia che non è mai esistita. Le voglio bene, la guardavo come un affetto profondo per un’amica”.

Il pubblico in studia rumoreggia e fa capire che non crede minimamente alla risposta, così la conduttrice incalza, ma lo chef resta della sua idea e ride.

“Basta! Facciamola finita! Sono venuto a parlare della mia relazione con Davide!”

Ma nessuno sembra crederci. Così lui sbotta:

“Se mi innamoro lo faccio capire alla persona di cui sono innamorato. Non sono timido”.

Infine lancia la stoccata finale:

“Le persone che volevo vedere le ho viste!”

Una frase che chiaramente si riferisce al fatto che non è mai uscito ufficialmente con la ragazza, dopo il reality di Canale 5.

Silvia jerulina del nostro cuore ❤️ anche lei lo conosce così bene da dargli “hai capito 👀”#jeru #baruxverissimo pic.twitter.com/7ogmDGmuzp — ℝ𝕖𝕓𝕖𝕔𝕔𝕒 𝕒𝕤𝕔𝕖𝕟𝕕𝕖𝕟𝕥𝕖 𝕁𝕖𝕣𝕦 ♑️♊️ (@rebecca_ame) April 9, 2022

Barù Gaetani svela la sua situazione sentimentale

L’ex vippone outsider ha dichiarato ai microfoni di Verissimo di essere in questo momento “un guru del no – sesso”. Abbraccia gli alberi, guarda le stelle e si gode la ritrovata armonia con la natura. Non ha intenzione di avere una relazione a breve e non è interessato ad alcun tipo di coinvolgimento. Sembra proprio che non ci siano speranze di rivederlo a breve insieme alla sua cara amica Jessica.

Le reazioni dei fan

Le reazioni dei fan sono divise tra chi urla alla chiarezza finale e chi invece pensa che poi sia successo altro e che voglia solo mantenere privato il rapporto con la ragazza. Ciò che è certo è che qualunque cosa faccia o dica, l’attenzione di gran parte del pubblico del GF VIP 6 è su di loro, i beniamini dei Jeru. Che stiano insieme o no, la coppia Barù Gaetani e Jessica Selassié è entrata nei cuori dei telespettatori, più di tante altre coppie reali.