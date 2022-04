Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei famosi c’è stato un confronto piuttosto acceso tra Roberta Morise e Lory Del Santo. Tra le due non è mai corso buon sangue e nella puntata di ieri hanno avuto la possibilità di incontrarsi di nuovo. Lory e Marco sono stati eliminati da Palaya Accoppiada, pertanto, hanno raggiunto Playa Sgamada. Vediamo cosa è successo.

Roberta e le accuse contro Lory all’Isola dei famosi

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono stati gli eliminati al televoto della puntata del 7 aprile dell’Isola dei famosi. I due, però, non sono stati eliminati del tutto, ma hanno semplicemente dovuto lasciare Playa Accoppiada, per recarsi su Playa Sgamada e gareggiare come concorrenti singoli. In tale luogo, però, Lory ha avuto la possibilità di incontrare Roberta, con cui in passato ha avuto delle divergenze.

La Del Santo, però, ha provato a sminuire la cosa dicendo di aver chiarito con la nuova coinquilina dell’Isola. Roberta, però, ha subito interrotto la sua interlocutrice dicendo che stesse mentendo. La Morise, infatti, ha sbottato dicendo:

“Non abbiamo chiarito nulla”.

La Morise eliminata dal programma, la reazione della Del Santo

Lory, dal canto suo, ha provato a difendersi smentendo le dichiarazioni della sua interlocutrice e asserendo di aver chiacchierato con tutti i suoi compagni d’avventura. Roberta, però, è stata alquanto rigida nel mantenere la sua posizione. A tal proposito, infatti, ha detto che non ha intenzione di continuare ad ascoltare le parole di Lory fino a che quest’ultima non farà emergere la sua vera personalità. Con queste parole, dunque, la Morise ha dato della falsa alla showgirl. In ogni caso, le due donne non avranno mai la possibilità di chiarirsi in quanto Roberta è stata ufficialmente eliminata durante la puntata di ieri dell’Isola dei famosi.

La ragazza, dunque, ha dovuto abbandonare Playa Sgamada e Lory non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare un ghigno di soddisfazione. Marco e Lory, dunque, si preparano a vivere questa nuova fase della loro avventura come concorrenti singoli. Entrambi si sono detti felici, anche se il primo non ha potuto fare a meno di lasciar trapelare un po’ di tristezza dovuta al fatto che sente di aver perso il suo punto di riferimento. Lory, invece, ha detto:

“Mi dispiace non stare con lui, però sono convinta che ogni essere umano vale la pena di essere scoperto”.