Anche se la sesta edizione del Grande Fratello Vip è giunta alla fine, i vip che, per sei mesi, hanno fatto compagnia agli affezionati spettatori, continuano ad attirare l’attenzione. Ad essere finita nel mirino, nelle ultime ore, è stata Manila Nazzaro.

L’ex Miss Italia, durante il reality condotto da Alfonso Signorini, aveva stretto una grande amicizia con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Adesso, però, sembra che le carte in tavola siano cambiate. È stata la diretta interessata a fornire qualche dettaglio in più sull’interruzione di questi rapporti.

GF Vip, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli ai ferri corti: “Mi definiva vipera e brutta”

Nella casa del GF Vip, i litigi e le incomprensioni erano all’ordine del giorno. Nonostante gli ex concorrenti abbiano avuto modo di chiarirsi, ci sono ancora numerose situazioni rimaste irrisolte. In particolare, Manila Nazzaro ha ammesso di provare un profondo dispiacere per i comportamenti adottati da Katia Ricciarelli. Tramite la visione di alcuni video, infatti, ha scoperto che la cantante lirica parlava alle spalle di lei e Miriana Trevisan.

A parer suo, sono state parole meschine che hanno messo per sempre fine alla loro amicizia. Katia, infatti, l’aveva accusata di essere una vipera e una brutta persona:

Se quando sono uscita ho visto video che mi hanno infastidito? Sì, Katia che parlava con Soleil di me e Miriana. Mi definiva vipera e brutta. Sono stati dei video brutti da vedere. Me li avevano girati delle persone ma ho preferito evitare di rivederli

La verità sull’amicizia tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge

Con Soleil Sorge, le cose sono andate diversamente. Manila Nazzaro ha ammesso che, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, sono riuscite a mettere fine ai loro litigi ma, ad oggi, non hanno più alcun rapporto a causa delle differenze caratteriali.

Stando alle sue parole, l’amicizia con Soleil ha iniziato a cambiare dopo l’arrivo di Delia Duran. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha vissuto l’accoglienza della moglie di Alex Belli come un tradimento. Manila ha provato a mettere subito le cose in chiaro, ma c’è voluto un po’ per appianare i contrasti:

Voler bene ad una persona non vuol dire non voler bene ad un’altra. Mi è dispiaciuto per quello che è successo. Siamo state lontane un bel po’ ma poi ci siamo chiarite. I rapporti tra noi sono distesi e tranquilli. Non ci sentiamo perché siamo diverse caratterialmente