La sesta puntata dell’Isola dei Famosi ha visto innumerevoli litigate tra i concorrenti. Ma soprattutto una ha colpito l’attenzione del web e degli opinionisti: quella tra i Rodriguez e Ilona Staller.

Sebbene si sappia che l’Isola dei Famosi è un gioco molto duro per le condizioni difficili in cui si vive, ci sono cose che pochi perdonano, come quella accaduta ieri sera.

Isola dei Famosi, i naufraghi litigano tra loro e i Rodriguez se la prendono con una naufraga

Nella sesta puntata dell’Isola dei Famosi i naufraghi sono apparsi ancora più affamati e stanchi, disposti a tutto pur di avere un po’ di cibo. Durante questi giorni hanno litigato tra di loro per tutto e tutti contro tutti. Ma c’è un litigio che ha particolarmente colpito l’opinione pubblica.

Gustavo e Jeremias Rodriguez si sono arrabbiati contro Ilona Staller, Lory Del Santo e Carmen Di Pietro perché non sono efficienti in Honduras. L’accusa è che loro non fanno abbastanza per procacciarsi cibo, mentre invece gli altri naufraghi devono fare di più per tutti. Clemente Russo ha dichiarato che nella sua mente ha una lista per le eliminazioni e vorrà far abbandonare il gioco a tutte quelle persone che non sono produttive e non contribuiscono al benessere generale, tra di esse, per l’appunto, si trovano queste tre persone.

Ma è la frase che dice Gustavo Rodriguez a Ilona Staller a indignare di più gli spettatori. Durante una discussione infatti il padre di Belen Rodriguez accusa Cicciolina di parlare solo di suo figlio e non fare niente, per questo, quando sarà lui il cuoco non le darà niente da mangiare.

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria asfalta i Rodriguez

Vladimir Luxuria in studio si innervosisce parecchio e appena le viene data la parola asfalta in modo elegante, ma forte i Rodriguez, dicendo loro che non hanno capito nulla dell’Isola e non sono minimamente entrati nello spirito del gioco:

“Caro Gustavo se pensi che solo chi pesca può mangiare, allora non hai capito nulla dello spirito dell’isola, cari Rodriguez fare piangere una donna non è mai bello”.

Il concorrente cerca di giustificarsi, mentre il figlio attacca la produzione dicendo che è stato tagliato il pezzo in cui loro vengono insultati da Ilona Staller. Ma non appena una prova per mangiare polpette e pasta, li mette davanti alla scelta di poter non far mangiare due coppie, loro scelgono immediatamente quella composta da Ilona e Roger, e quella di Carmen Di Pietro e figlio. Confermando così le loro parole precedenti. All’interno del reality di Canale 5 ormai è guerra.

La reazione del web ai Rodriguez

Ma ormai il dado è tratto e il web si indigna contro di loro. Su Twitter arrivano tantissimi commenti in cui si vuole eliminare la coppia non appena finiranno al televoto. Tanti di loro se la prendono contro la famiglia intera Rodriguez, comprese le assenti, perché per loro sono irrispettosi.

Carmen soffre tanto la fame ed è comunque una donna di una certa età

Alessandro pesa 20kg

Ilona che ha 70 anni

Quelli che i Rodriguez hanno scelto di non fare mangiare

Complimenti 👏

Che eravate una famiglia di merda lo sapevamo ma non pensavo arrivasse a scendere così #isola — I love Rome (@romacapocciona) April 7, 2022