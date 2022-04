Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2022? Dopo l’annuncio del terzo eliminato di questa sedicesima edizione, Ilary Blasi ha dato il via alle nomination. Anche nella puntata di ieri sera le novità non sono mancate, a partire dalla formazione di ben tre nuove coppie: Blind-Nick Luciani, Roger Balduino-Estefania Bernal, Nicolas Vaporidis-Ilona Staller.

Ricapitoliamo: Blind, capo di Playa Sgamada, è tornato in gara su Playa Accoppiada scegliendo di unirsi alla voce dei Cugini di Campagna. Roger Balduino, invece, ha avuto la possibilità di unirsi alla sua dolce metà Estefania Bernal in seguito a una prova di resistenza fisica, superata da entrambi. Gli ex partner di Roger ed Estefania, rispettivamente Nicolas e Ilona, formano così la terza nuova coppia.

Di seguito i nominati della puntata di giovedì 7 aprile dell’Isola dei Famosi 2022.

Chi è finito in nomination ieri sera all’Isola dei Famosi 2022?

Nicolas Vaporidis-Ilona Staller e Clemente Russo-Floriana Secondi sono le due coppie al televoto di questa settimana. Nicolas e Ilona hanno ricevuto più nomination di tutti dal gruppo, mentre Clemente e Floriana sono stati mandati al televoto direttamente dalla nuova coppia leader Carmen Russo e il figlio Alessandro Iannoni.

Ecco chi ha nominato chi:

la coppia Lory-Marco ha dato il bacio di Giuda a Nicolas Vaporidis e Ilona Staller;

la coppia Blind-Nick ha nominato Nicolas Vaporidis e Ilona Staller;

la coppia Guendalina-Edoardo ha nominato Nicolas Vaporidis e Ilona Staller;

la coppia Estefania-Roger ha nominato Clemente Russo e Floriana Secondi;

la coppia Clemente e Floriana ha nominato Nicolas Vaporidis e Ilona Staller;

la coppia Nicolas-Ilona ha nominato Jeremias e Gustavo Rodriguez;

la coppia Jeremias-Gustavo ha nominato Nicolas Vaporidis e Ilona Staller;

la coppia leader Carmen-Alessandro ha nominato Clemente Russo e Floriana Secondi.

Ilary Blasi apre subito il nuovo televoto, al positivo: il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare tra la Nicolas Vaporidis-Ilona Staller e Clemente Russo-Floriana Secondi. La coppia meno votata dovrà lasciare la nuova Playa Accoppiada (Playa Uva, ndr) per approdare su Playa Sgamada, dove sarà “scoppiata”.

