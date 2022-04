Chi è uscito nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2022? L’eliminazione della sesta puntata di giovedì 7 aprile ha interessato uno dei concorrenti di Playa Sgamada, dove finiscono le coppie di Playa Accoppiada che perdono al televoto.

In seguito alla scelta di Blind (capo di Playa Sgamada) di rientrare in gioco in coppia con Nick Luciani, Ilary Blasi ha aperto un televoto flash con protagoniste Roberta Morise, Laura Maddaloni e Jovana Djordjevic. La meno votata sarà eliminata definitivamente dall’Isola e dovrà fare rientro a casa.

Chi è uscito ieri sera dall’Isola dei Famosi 2022?

Roberta Morise è l’eliminata della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Al televoto flash contro Laura Maddaloni e Jovana Djordjevic, l’ex fidanzata di Carlo Conti ha ricevuto soltanto il 13% delle preferenze da parte del pubblico, contro il 47% di Laura e il 40% di Jovana. Per la Morise, dunque, l’avventura all’Isola termina qui.

La conduttrice televisiva e showgirl italiana era arrivata in Honduras in occasione della seconda puntata, durante la quale aveva affrontato la temibile prova del fuoco sfidando la modella e influencer Patrizia Bonetti. Grazie alla vittoria su Patrizia, Roberta è entrata ufficialmente in gioco in coppia con il cantante Blind.

Giovedì scorso Blind e Roberta Morise sono finiti in nomination, con il pubblico che nella puntata di lunedì ha votato per la loro eliminazione. Così la coppia ha dovuto lasciare Playa Accoppiada per approdare su Playa Sgamada, dove Blind è stato eletto leader da parte degli altri naufraghi. Da lì in avanti Roberta non ha più potuto fare nulla per cambiare il suo destino.

Prima di essere eliminata, l’ex professoressa de L’Eredità si è scontrata duramente con Lory Del Santo, a sorpresa uscita sconfitta nel televoto contro la coppia Ilona Staller-Roger Balduino. La Del Santo, commentando l’uscita di scena della naufraga, ha affermato che “il suo odio ingiustificato” l’ha fortemente penalizzata.

