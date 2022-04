In una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Federica Aversano è tornata a parlare della sua esperienza all’interno del talk show pomeridiano. Nel corso dello sfogo, poi, la protagonista non ha potuto fare a meno di lanciare qualche stoccata a Matteo e alla sua scelta Valeria. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Le dure accuse di Federica contro Valeria e Matteo: “Immaturi”

Federica Aversano non ha vissuto bene la fine della sua esperienza a Uomini e Donne. Tutti, forse lei compresa, credevano che Matteo avrebbe scelto Federica, ma le cose sono andate diversamente. A distanza di un po’ di tempo dal fatidico giorno della scelta, però, l’Aversano è tornata sulla faccenda ed ha fatto delle confessioni inaspettate.

Nello specifico, la ragazza ha voluto scagliarsi sia contro il tronista sia contro la corteggiatrice con cui ha deciso di uscire dal programma. A tal proposito, ha accusato entrambi di essere piuttosto immaturi. Soprattutto Ranieri non sarebbe un ragazzo così scaltro e sveglio, al punto che si sarebbe fatto abbindolare da Valeria.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

L’Aversano parla di Alessandro e della possibilità di tornare a Uomini e Donne

In merito a quest’ultima, poi, Federica ha ammesso di non reputarla una ragazza sincera. A suo avviso ha studiato tutto fin dal primo momento per riuscire ad ottenere i suoi scopi. Nel corso dell’intervista con il settimanale di Uomini e Donne, poi, Federica ha parlato anche di Alessandro, l’ex corteggiatore di Ida Platano che ha palesato la volontà di conoscerla.

A tal proposito, ha detto di reputare il cavaliere un bell’uomo, tuttavia, al momento non si sente pronta a cimentarsi in una nuova conoscenza. A frenarla in maniera considerevole è soprattutto il fatto che non se la sente di tornare all’interno di quello studio per vivere un’esperienza analoga a quella vissuta con Matteo. L’ipotesi di vederla tornare nel programma, che si è fatta strada in questi giorni, è dunque da abolire completamente? Staremo a vedere.

Potrebbe interessarti: Come partecipare a Uomini e Donne