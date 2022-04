La registrazione della quarta puntata del serale di Amici 2022 è stata fatta. E, come sempre, sono anche arrivate tutte le indiscrezioni dai profili Twitter che seguono con le loro “talpe” ogni registrazione: Amici News e Amici Notizie.

La puntata che verrà trasmessa sabato 9 Aprile prevede due eliminazioni, come di consueto. Maria De Filippi inizia la trasmissione con un omaggio a Pietro Sonaglia, lo storico collaboratore scomparso recentemente. La padrona di casa ha voluto inquadrare un cartellone dedicato a lui e l’ha omaggiato dicendo di eseguire la registrazione di Amici 21 precisa, come soleva esprimersi lui.

Scopriamo qui cosa è successo durante la quarta puntata del serale, in onda sabato 9 Aprile, chi sono gli ospiti e tutti gli spoiler di Amici 2022.

Amici 2022, anticipazioni quarta puntata del serale, in onda il 9 Aprile: cosa è successo

La quarta puntata del serale di Amici 21 è stata piuttosto movimentata. La professoressa Alessandra Celentano ha litigato con Raimondo Todaro, mentre Anna Pettinelli con Rudy Zerbi. Si è esibita poi in un romantico tango insieme a Stefano De Martino.

La prova Tim della settimana è stata vinta ancora una volta da Serena.

Spoiler Amici 21: chi sono gli ospiti della quarta puntata del serale?

Nella quarta puntata del serale di Amici 21, in onda il 9 Aprile, sarà ospite Nino Frassica che farà il consueto siparietto del talent show versione over con i suoi allievi senior. L’altro artista ospite della puntata del 9 Aprile è Sangiovanni, che si esibirà sulle note della sua nuova canzone “Cielo dammi la luna“.

Le sfide della quarta puntata di Amici 21, in onda il 9 Aprile

Le sfide della quarta puntata di Amici 21 hanno visto primeggiare incontrastata la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che pian piano stanno eliminando tutti gli allievi delle squadre avversarie.

La maestra di classico ancora una volta ha avuto un confronto con Nunzio e questa volta gli ha dato un consiglio per la sua carriera: non fare il ballerino, bensì il comico, professione per la quale mostra un evidente talento.

La prima sfida della quarta puntata di Amici 21

Iniziano le sfide della quarta puntata di Amici 21 la squadra di Rudy Zerbi – Alessandra Celentano contro i Cuccatodos, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Lda con “Goods Time” vs nunzio vince Lda

Carola e Michele vs Sissi annullata perchè pari secondo i giudici



Guanto di sfida Luigi vs Alex che cantanto e scrivono su Signor Tenente e come sempre vince Luigi

Al ballottaggio finiscono Sissi, Alex e Aisha. I professori salavano subito Sissi, determinando la scelta della giuria tra gli altri due cantanti in gara rimasti. Il primo eliminato della quarta puntata di Amici 21, in onda il 7 Aprile è Aisha.

Maria De Filippi è molto dispiaciuta per l’allieva e le fa notare che lei ha inciso un singolo con gli One Republic mentre era nella scuola, un fatto questo mai capitato in tutta la storia di Amici.

La seconda sfida: gli spoiler di Amici 21

La seconda sfida vede ancora una volta la squadra Zerbi – Celentano contro i Cuccatodos.

Lda e Luigi su una canzone dei Beatles vs Alex vince Alex

Lda con Rose Rosse vs Serena e Nunzio vince Lda

Michele vs Sissi vince Michele

Al ballottaggio Serena, Nunzio e Alex.

L’eliminato provvisorio della seconda sfida è Nunzio, che dovrà andare al ballottaggio con chi ha perso la terza sfida.

La terza sfida della registrazione del 7 Aprile: chi ha perso

La terza sfida vede la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quella di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Ecco tutte le esibizioni che ci sono state.

Luigi vs Albe e Crytical che cantano “Ti porto via con me” vincono Albe e Crytical 2

Guanto di sfida Michele vs Dario vince Michele

Guanto di sfida rap Luigi vs Crytical vince Luigi.

Alla fine della terza sfida ha perso la squadra Peparini – Pettinelli. L’eliminato provvisorio è Crytical che si scontrerà al ballottaggio con il ballerino Nunzio, del team Cuccarini – Todaro. Il nome del secondo eliminato della quarta puntata di Amici 21 si conoscerà solo il 7 Aprile, alla fine della puntata. Maria De Filippi comunicherà il nome agli allievi quando si trovano nella loro casetta.

Amici 21, Il guanto di sfida tra i professori

La quarta puntata di Amici 21 ha visto scendere sul palco anche i professori, con la consueta sfida. A contendersi la vittoria sono sempre i Cuccatodos contro il team Zerbi – Celentano.

I docenti scelgono di esibirsi sulle note di Dirty Dancing (Zerbi e Cele) e dei Blues Brothers (Cuccatodos).

Ad aggiudicarsi la vittoria, ancora una volta sono i Cuccatodos, Cuccarini – Todaro.