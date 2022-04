Pomeriggio 5 ieri è stata la sede di grandi dibattiti. Infatti una persona che si trovava all’interno de La Pupa e il Secchione Show ha scoperto di essere stata tradita proprio mentre si trovava nella villa romana del reality. Scopriamo di chi si tratta e cosa è successo.

La Pupa e il Secchione Show, una concorrente tradita dal fidanzato: ecco chi è e cosa è successo

Nel reality di Italia 1 i concorrenti sono reclusi nella villa romana per tutto il tempo. Non possono comunicare all’esterno né ricevere visite. Per una pupa questo ha determinato che il suo fidanzato si sentisse libero di tradirla. Di chi si tratta?

Della coppia più discussa di quest’edizione: quella formata da Vera Miales e Amedeo Goria.

A quanto racconta a Barbara D’Urso la pupa, il giornalista mentre lei era nella villa, si è intrattenuto con Stella Starlight, l’amica speciale di Alex Belli e Delia Duran. Ma non solo, a quanto pare alla modella non sono piaciute nemmeno le dichiarazioni fatte dall’uomo. Si è stancata di cercare di cambiarlo e ora dichiara:

“Ho creduto tanto nel nostro amore e ci credo ancora ma stavolta voglio che me lo dimostri, non solo a parole ma con i fatti”.

Il tradimento compiuto in sua assenza non lo trova corretto. Lei per rispettare l’accordo tra i due non si è messa in gioco completamente nel reality:

“Baci, non baci: a me non interessa. Per me il mio uomo è solo mio e nessuno me lo deve toccare. Le sue ultime parole prima dell’inizio del reality sono state: Fai la brava, non voglio poi dovermi vergognare di te, e io sono stata con queste parole in testa tutto il tempo”.

Vera Miales ne La Pupa e il Secchione Show si era legata molto al suo secchione Nicolò Scalfi, il campione di Caduta Libera. Tanto che ora si sentirebbero tutti i giorni.

Le parole di Amedeo Goria

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 già precedentemente si era esposto sulla sua relazione con la pupa, che dura da cinque anni. Per lui non è ancora finita del tutto e potrebbero ritrovarsi, sebbene ammette, stiano passando un periodo difficile. Ma Amedeo Goria fa una rivelazione sulla sua – forse ex – fidanzata e la partecipazione al reality di Italia 1:

“Il rapporto si è raffreddato francamente dopo l’uscita. Ci siamo rivisti, mi è spiaciuto che lei abbia un po’ incolpato della sua uscita anche la sua ritrosia all’interno della villa de La Pupa e il Secchione nel trovare quegli slanci che sono promozionali ad andare avanti, le famose dinamiche”.

Forse dunque non c’entra il tradimento, ma altre situazioni?