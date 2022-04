Soleil Sorge è stata vittima di uno scherzo de Le Iene, di cui vi avevamo dato le anticipazioni la settimana scorsa. Ieri sera è andata in onda il video in cui si vede la protagonista del Grande Fratello Vip 6 incriminata per una truffa.

Durante le riprese però è sfuggito all’italoamericana un frase su Alex Belli che ha attirato l’attenzione di tutti i beniamini del reality di Canale 5.

Le Iene, Soleil Sorge dichiara che cosa prova per Alex Belli:che cosa ha detto

Soleil durante lo scherzo delle Iene viene costantemente spiata, anche se lei non lo sa. Ad un certo punto del rocambolesco scherzo in cui è stata coinvolta, l’amico Alberto per distendere i nervi della ragazza, le chiede se avesse registrato la puntata de La Pupa e il Secchione Show, quella che è andata in onda ieri, in cui Alex Belli era presente.

Quando l’amico le domanda se ci fosse il Man della casa, la ragazza esasperata esclama:

“Cioè, proprio non ne posso più di ‘sto soggetto!”.

Insomma, se qualcuno avesse avuto ancora dubbi su cosa provi Soleil Sorge per Alex Belli, lo scherzo de Le Iene li ha eliminati tutti. Chiaramente non lo vuole più vedere e preferirebbe non finisse negli stessi programmi in cui si trova lei. L’ex attore di Centovetrine ancora non ha risposto nulla, ma probabilmente non ha visto lo scherzo, nella giornata di oggi probabilmente anche lui verrà a sapere cosa pensa di lui la sua ex “amica artistica”.

Le reazioni degli utenti allo scherzo de Le Iene

Ma c’è anche chi non ha gradito il video mandato in onda. Infatti alcuni utenti sul web si sono lamentati perché l’italoamericana parla troppo di sesso. Quando l’amico le chiede cosa può fare per rilassarsi, lei prontamente risponde: “Scopare”. Ma anche durante il pranzo con Dayane Mello parla di una notte di sesso folle con un uomo misterioso. Su Twitter diversi utenti hanno espresso il loro giudizio negativo contro l’opinionista del reality di Barbara D’Urso.