Rosa di Grazia è stata una ballerina della ventesima stagione di Amici. In molti la ricorderanno per gli scontri con Alessandra Celentano e per la storia d’amore nata con il cantante Deddy. Nelle ultime ore, la ragazza è finita nuovamente al centro del mirino a causa di alcuni rumor sul suo presunto fidanzamento con un ex concorrente di un famoso reality.

Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, sembra che Rosa stia frequentando Antonio Medugno, uno dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Non c’è ancora la conferma ufficiale, ma le parole di Andrea Piazza, ex fidanzato della ballerina, hanno fatto sorgere ulteriori dubbi.

Amici, un nuovo amore per Rosa di Grazia? Tutte le indiscrezioni

Rosa di Grazia e Andrea Piazza si sono frequentati per circa un anno. Nelle ultime ore, il ragazzo ha deciso di mettere fine ai pettegolezzi dicendo come stanno realmente le cose. Ha usato il suo profilo Instagram per rivelare la fine della storia d’amore con la ballerina. Stando alle sue parole, la ragazza si sarebbe già rifatta la vita con un altro compagno:

Non scrivetemi più robe su Rosa. Io non ho preso nessuna decisione. La storia è finita non per causa mia quindi non continuate ad assillarmi nei dm. Tra l’altro ho già sentito che si è già fatta un altra vita

Il collegamento tra Rosa e Antonio Medugno è stato fatto a causa di un’intervista rilasciata da quest’ultimo. Ai microfoni di RTL 102.5, ha ammesso di aver iniziato a frequentare una ex concorrente della scuola di Amici.

Chi sta frequentando Rosa di Grazia? Le parole del presunto fidanzato

Al momento, non è possibile confermare o smentire questa indiscrezione. I diretti interessati, infatti, non si sono ancora esposti. Antonio Medugno ha confessato di non voler rivelare l’identità della ragazza in questione perché lei desidera rimanere lontana dai riflettori. Stando alle sue parole, almeno per ora, non ci sarebbe niente di serio tra loro. Si sono incontrati a Roma per un aperitivo e si sono dedicati a questioni lavorative. Hanno diversi progetti lavorativi insieme ed è determinato ad andare avanti. Ritiene che sia una bellissima ragazza, ma che anche il carattere abbia un ruolo fondamentale in un rapporto.

Se è vero che mi sto sentendo e vedendo con una ragazza di Amici? Preferisco tenerla al di fuori, ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma. Lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori perché sta passando un periodo così

Antonio Medugno sta frequentando davvero Rosa di Grazia? Oppure si tratta di un’altra ex protagonista della scuola di Amici?