Lulù Selassié è stata ospite a La Pupa Party ed ha fatto delle confessioni piuttosto interessanti in merito al futuro professionale delle tre principesse Selassié. In particolar modo, la protagonista ha svelato che le tre sorelle sono in procinto di partire con un nuovo programma televisivo che andrà in onda su Sky. Vediamo tutto quello che è emerso.

Ecco qual è il nuovo progetto di Sky in cui saranno coinvolte le principesse Selassié

Il futuro professionale delle principesse Selassié è in continuo crescendo dopo la fine del Grande Fratello Vip. Lulù, infatti, ha svelato che le tre sorelle siano già state contattate da Sky per realizzare un programma in cui saranno protagoniste assolute. Nello specifico, si tratta di un format dedicato alla vita lussuosa delle tre protagoniste.

Ci saranno approfondimenti sulla loro casa, sulle loro abitudini e i loro stili di vita. Durante questa mini-serie, le principesse etiopi verranno seguite nel corso delle loro giornate per informare i telespettatori su quello che sono solite fare in una giornata tipo. Questa, però, non è l’unica confessione fatta da Lulù nel corso dell’intervista.

Lulù svela cosa pensa della Ferragni, Britney Spears e Cardi B.

La principessa, infatti, ha espresso anche il suo parere a proposito di alcune protagoniste del mondo dello spettacolo. La prima è Chiara Ferragni. A tal proposito, ha detto di averla sempre apprezzata come influencer e come imprenditrice. Inoltre, Lulù ha ammesso di aver seguito la serie The Ferragnez e si augura presto di riuscire a fare un qualcosa del genere. Molto probabilmente, il progetto che partirà su Sky sarà qualcosa di molto simile alla serie di Chiara e Fedez.

Successivamente, poi, ha speso qualche parola anche su Britney Spears e Cardi B. Per quanto riguarda la prima, ha detto di reputarla unica e l’adora moltissimo. Anche sulla seconda ha speso solo parole positive. In particolare, ha detto che quando al GF Vip Alfonso le disse che Caroli B. avesse condiviso un tweet sulla principessa, lei pensava che la stessero prendendo in giro.

Per seguirre la mini-seire delle principesse Selassié su Sky è necessario avere un abbonamento.