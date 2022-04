Oggi, giovedì 7 aprile, andrà in onda la sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Al televoto ci sono le coppie Lory Del Santo-Marco Cucolo e Ilona Staller-Roger Balduino. La coppia meno votata dovrà lasciare Playa Accoppiada per trasferirsi su Playa Sgamada, dove verrà “scoppiata” (leggi separata) definitivamente. I naufraghi che finiscono su Playa Sgamada sono virtualmente eliminati, o meglio fuori gara. Per rientrare nel reality, dovranno prima essere nominati leader della spiaggia dagli altri naufraghi e poi scegliere uno tra i concorrenti presenti su Playa Sgamada con cui formare una nuova coppia e ritornare in gioco su Playa Accoppiada. Ad oggi il come back è riuscito a Cicciolina e Clemente Russo, che in qualità di leader hanno scelto di fare coppia rispettivamente con il modello brasiliano Roger Balduino e l’ex vincitrice del Grande Fratello Floriana Secondi.

A seguire i risultati dei sondaggi sulla quinta coppia eliminata dell’Isola dei Famosi 2022.

I sondaggi sul televoto della sesta puntata di oggi dell’Isola dei Famosi vedono in svantaggio la coppia composta da Cicciolina e Roger. I due naufraghi non riescono a raggiungere il 40% in nemmeno uno dei tre sondaggi principali disponibili in rete.

Ecco i risultati dei sondaggi sul televoto della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 16:

Sondaggi Isa e Chia – Chi vuoi salvare tra i concorrenti nominati?

Lory e Marco: 62%

Ilona e Roger: 38%

Sondaggio Reality House – Chi vuoi salvare?

Lory e Marco: 65%

Ilona e Roger: 35%

Sondaggio Forumfree – Chi vuoi salvare?

Lory e Marco: 66%

Ilona e Roger: 34%

Il pubblico da casa conferma dunque il voto già espresso nelle precedenti puntate contro Ilona Staller e Roger Balduino. Entrambi, infatti, avevano perso nel corso dei primi televoti dell’edizione di quest’anno in coppia rispettivamente con Marco Melandri (secondo eliminato) e Jovana Djordjevic.

Dopotutto era prevedibile che i sondaggi online confermassero Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo davanti alla coppia Cicciolina e Roger: soprattutto per quanto riguarda l’ex showgirl, è indubbio che la prima coppia riesca a essere un elemento di gran lunga più appetibile agli occhi del pubblico piuttosto che Ilona Staller, senza nulla togliere alla sua carriera passata.

In ogni caso, ripetiamo che la sconfitta al televoto non equivale in questo caso all’addio definitivo al reality, ma un ritorno su Playa Sgamada. Se la coppia eliminata sarà quella formata da Cicciolina e Roger, per entrambi una seconda esperienza sull’isola secondaria del reality potrebbe tramutarsi in un’interessante opportunità. Non è detto, infatti, che in questo modo Balduino non possa avvicinarsi a Estefania Bernal, verso cui inizia a provare un sentimento importante. Lo stesso discorso vale per Ilona, la quale potrebbe tornare in gara con le idee un po’ più chiare sul naufrago o sulla naufraga con cui fare coppia.

A noi non resta che darvi appuntamento a questa sera, giovedì 7 aprile, per la sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2022.

