L’Isola dei Famosi 16 è pronta per aprire le porte all’ultimo appuntamento settimanale. Stasera 7 Aprile andrà in onda la sesta puntata del reality di Canale 5 e tante cose succederanno. A partire dall’addio di Silvano Michetti, squalificato dal programma per la bestemmia, si vedrà in studio oppure no? Il suo compagno di avventura Nick Luciani dovrà scegliere di far coppia con un’altra persona. Chi sarà?

Isola dei Famosi 16, anticipazioni della sesta puntata di stasera 7 Aprile

Ilary Blasi insieme a Nicola Savino e Vladimir Luxuria questa sera dovranno affrontare un problema spinoso: I Cugini di Campagna. Che cos’è successo a Nick Luciani? Il naufrago eliminato Silvano Michetti, verrà accolto in studio?

I Tavassi hanno dato i primi segni di cedimento e la conduttrice li interrogherà sul proseguimento del loro percorso nel reality di Canale 5. Edoardo e Guendalina Tavassi dovranno prendere una difficile decisione sul loro destino in Honduras.

Intanto le discussioni nell’Isola 16 si fanno sempre più accese e gli schieramenti tra concorrenti sono molto netti. Carmen Di Pietro è ancora mal digerita dagli altri naufraghi, ma anche Lory Del Santo non riesce a farsi degli amici in Honduras. Da una Playa all’altra le inimicizie restano ancora viva e mentre Blind e Roberta riflettono sulla compagna di Marco Cucolo, Laura e Jovana invece mal digeriscono Floriana, che ora è in coppia proprio con il marito della Maddaloni.

I naufraghi hanno fame e sperano di riuscire ad avere un po’ di sollievo con le prossime prove di stasera.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Nella sesta puntata dell’Isola 16 una nuova prova leader decreterà chi comanderà in ogni Playa. Chi riuscirà a conquistare l’agognato titolo di leader?

Isola dei Famosi 16, gli ospiti in studio della sesta puntata

Ilary Blasi e i suoi due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, non saranno soli in studio. Ad accompagnarli ci saranno anche i naufraghi eliminati Antonio Zequila e Marco Melandri, insieme a Veronica Rodriguez.

Isola dei Famosi 16, le eliminazioni della sesta puntata

La sesta puntata dell’Isola dei Famosi 16 vedrà l’eliminazione di un altro concorrente. Uno tra i naufraghi a Playa Sgamada dovrà abbandonare per sempre il reality di Canale 5. In questo momento lì si trovano:

Blind

Roberta Morise

Laura Maddaloni

Jovana Djordjevic

Blind è stato eletto leader, per cui potrà ritornare a Playa Accoppiada con una concorrente a sua scelta tra Laura e Jovana.

Al televoto questa settimana ci sono due coppie: Ilona e Roger, Lory Del Santo e Marco. Una tra di loro finirà a Playa Sgamada. Secondo i sondaggi i naufraghi più a rischio sono la coppia formata da Cicciolina e il modello, per entrambi sarebbe la seconda volta in cui ritornerebbero a Playa Sgamada. Chi ce la farà? Lo scopriremo solamente stasera. Appuntamento alle 21.20 su Canale 5.