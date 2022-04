In queste ore, la produzione del Grande Fratello Vip è già in fermento per trovare il cast perfetto per l’edizione numero 7. Alfonso Signorini ha confermato che sarà alla guida anche della prossima edizione, che dovrebbe partire da settembre 2022, come sempre. Scopriamo, dunque, alcuni retroscena in merito ai concorrenti contattati per prendere parte al reality show di Canale 5.

Ecco chi sarebbe stata contattata dallo staff del GF Vip 7

Riccardo Signoretti, direttore del magazine Nuovo, ha provveduto a fare qualche interessante spoiler in merito alle trattative che si starebbero effettuando a Mediaset per l’edizione numero 7 del GF Vip. Stando a quanto trapelato dal magazine in questione, pare proprio che gli autori abbiano deciso di contattare la madre di una nota showgirl.

La persona in questione è la madre di Belen Rodriguez. La signora Veronica Cozzani, dunque, pare sia in trattativa con lo staff del GF Vip per valutare la sua partecipazione all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini. Almeno per il momento, non ci sono informazioni certe a riguardo, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se la cosa andrà realmente in porto oppure no.

Cosa ne pensa la famiglia Rodriguez della partecipazione di Veronica Cozzani al reality?

Intanto, Veronica Cozzani è l’unica della famiglia Rodriguez a non aver mai partecipato ad un reality show. Belen Cecilia e Jeremias hanno già preso parte a questo genere di esperienza e quest’anno anche Gustavo, papà dei tre ragazzi, ha deciso di mettersi in gioco all’Isola dei famosi 2022. Proprio per tale ragione, la mamma di Belen rappresenterebbe un vero asso nella manica per Alfonso Signorini.

In un’intervista di un po’ di tempo fa, però, Cecilia Rodriguez aveva palesato il suo dissenso in merito all’ipotetica partecipazione di sua madre ad un reality show. La giovane disse che preferiva che la donna rimanesse a casa in quanto la famiglia avesse troppo bisogno di lei. Pertanto, non ci resta che attendere per vedere come andrà a finire.