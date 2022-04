Un ex naufrago dell’Isola dei Famosi 16 ha voluto fare un appello alla regina di Uomini e Donne. Non è la prima volta che personaggi famosi cercano di contattare la Maria nazionale per richieste personali.

Chi è l’ex naufrago che fa l’appello a Maria De Filippi?

Antonio Zequila, primo eliminato dell’Isola dei Famosi 16 ha fatto un appello a Maria De Filippi. In un’intervista a Superguida Tv l’ex naufrago ha voluto fare una richiesta alla regina di Canale 5. Considerata da lui una professionista degna di stima e merito.

Che cos’ha chiesto il naufrago a Maria De Filippi?

Ci sono stati rumor sulla partecipazione di Antonio Zequila a Uomini e Donne Vip, il nuovo format estivo di Fascino. Ma ancora è tutto ipotetico, visto che nemmeno è stato dato l’annuncio del nuovo programma e l’ultima creazione defilippiana non sta andando a gonfie vele. Ultima Fermata infatti finora non ha raggiunto i risultati di ascolti sperati.

Ma Uomini e Donne Vip potrebbe attrarre l’interesse di tanti amanti del genere che durante l’estate si ritrovano senza alcun reality o programma di intrattenimento del genere. Antonio Zequila si dichiara disposto a partecipare.

“Colgo l’occasione per salutare Maria De Filippi. La conosco da tanti anni e la stimo come conduttrice. E’ una persona di grande umanità con un fiuto per i format. Per me sarebbe un grande onore lavorare con lei. In questo momento sono single e quindi parteciperei volentieri al programma”.

Qualcosa non torna nelle parole dell’ex naufrago

Ma non aveva dichiarato di essere fidanzatissimo e innamorato di una donna da tanti anni?! Nelle precedenti interviste e anche all’Isola, ha detto di stare con una certa dentista di cui è molto innamorato, tale Marina Fadda. Uomini e Donne è un format che fa incontrare le persone per avere una love story. Come potrebbe questo conciliarsi con la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi?