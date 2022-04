Belen Rodriguez ieri a Le Iene nell’annunciare che Soleil Sorge sarà presente nella prossima puntata, dopo lo scherzo che le è stato fatto, ha lanciato una frecciatina che non è piaciuta per niente ai fan.

Leggi anche: Dove vedere la replica de Le Iene

Belen Rodriguez contro Soleil Sorge: ecco che cos’ha detto

Belen Rodriguez durante la puntata de Le Iene ieri sera si è lasciata andare ad un commento che non è piaciuto a tanti sul web. Dopo averla ringraziata per lo scherzo ben riuscito sulla truffa, la showgirl ha detto a Teo Mammuccari:

“Non ti piacerebbe avere due donne? Essere affiancato da due presenze femminili? Lo sai che poi a lei piace il poliamore? Poligamia, poliamore. Non l’hai visto al Grande Fratello Vip con Alex Belli, Soleil e sua moglie Delia Duran? Che fanno delle…”

Mammuccari ha sentenziato: “Delle ammucchiate!” tra le risate generali.

La reazione dei social dopo la frase di Belen

Mentre gli utenti del web si sono infuriati e hanno rilasciato dei commenti – alcuni molto volgari- in cui affermavano che la conduttrice se la poteva risparmiare. Oltretutto più volte l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, si è definita monogama, e anche durante lo scherzo di ieri si è dissociata da Alex Belli. Perché dunque esprimersi così? Tra l’altro è la seconda volta in pochi giorni che arrivano commenti negativi della famiglia Rodriguez verso l’ex gieffina. Eppure lei finora non ha risposto.

STA CHI PIACE FARE L'AMMUCCHIATA E CHI FARE I VIDEO PORNO #solearmy #SoleilShow 😉 CIAOO BELEN — SOLEIL&SOPHIE STANNO INSIEME PUNTO (@Ilbimbodisole1) April 7, 2022

Il passato tra Belen Rodriguez e Soleil Sorge

Belen e Soleil hanno un passato molto intrecciato tra di loro. Infatti l’italoamericana non è solo l’ex di suo fratello Jeremias, ma è anche stata con Gianmaria Antinolfi, ex di Belen. Ma prima di avere un flirt con il manager con cui ha partecipato al reality di Canale 5, fu paparazzata con Andrea Iannone. Lei dichiarò che fu semplicemente un caso e lanciò una stoccata all’indirizzo dello sportivo e della showgirl. Ecco cosa disse:

“Siamo tornati con lo stesso volo e ci hanno paparazzati. Ho pensato che fosse interessato alla visibilità. In passato, del resto, è stato con Belen e con la De Lellis. Penso sia stato risucchiato da questo meccanismo, è una reazione umana. Dopo essere stato con Belen ha cambiato la propria immagine e poi si è messo con Giulia De Lellis, che non c’entra niente con Belen, l’unico filo conduttore è la popolarità”.

Le connessioni tra di loro sono tante, sarà per questo che la conduttrice de Le Iene ieri ha lanciato la sua frecciatina? Per ora da entrambe le protagoniste non c’è stata nessuna dichiarazione ufficiale.