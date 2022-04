Solitamente, il periodo estivo è caratterizzato dalla messa in onda di Temptation Island. Il format, da sempre molto amato, ha riscosso un successo incredibile. Quest’anno, però, le cose potrebbero essere diverse. Stando ad alcune voci di corridoio, infatti, pare Mediaset stia pensando di realizzare la versione vip di Uomini e Donne. Sarebbe un programma del tutto nuovo che potrebbe movimentare un po’ i palinsesti televisivi.

Anche se al momento non c’è ancora alcuna conferma ufficiale, si sta già iniziando a parlare di un eventuale cast. La maggior parte degli utenti pensa che, nel caso in cui le indiscrezioni si rivelassero vere, si punterà sugli ex partecipanti del dating show.

Temptation Island potrebbe lasciare il posto a Uomini e Donne Vip

La nuova edizione di Temptation Island è molto attesa dal pubblico. Quando i programmi del palinsesto primaverile si fermano, infatti, viene dato posto al tanto amato show. Quest’anno, però, sembra che i dirigenti Mediaset stiano cercando un’alternativa. Già da tanto tempo si parla di una possibile versione vip di Uomini e Donne. I mesi estivi rappresenterebbero l’occasione perfetta per mettere in pratica questo esperimento.

Stando a quando riporta Blasting News, però, è probabile che al timone non ci sarà Maria De Filippi. La bionda conduttrice potrebbe essere sostituita da altre personalità di spicco come Silvia Toffanin o Simona Ventura. Sarebbe una svolta di grande rilievo che potrebbe davvero tenere incollati gli spettatori al piccolo schermo.

Ecco chi potrebbe far parte del cast di Uomini e Donne Vip

Ovviamente, almeno per il momento, si tratta solo di indiscrezioni. I dirigenti Mediaset, infatti, non si sono espressi a questo proposito. Neanche Maria De Filippi ha rilasciato dichiarazioni degne di nota. Gli spettatori, in ogni caso, stanno già volando in alto con la fantasia. Non è facile immaginare un eventuale cast. La produzione, forse, potrebbe scegliere di dare una nuova possibilità a coloro che hanno fatto parte delle prime edizioni di Uomini e Donne.

Tra i nomi più gettonati dei tronisti ci sono Antonio Zequila, Roger Balduino e Pamela Prati. Anche i corteggiatori e le corteggiatrici dovrebbero essere volti noti del mondo dello spettacolo. Inoltre, non sarebbero previsti cambiamenti nella struttura del programma. Anche Gianni Sperti e Tina Cipollari dovrebbero continuare a essere presenti.

Nelle prossime settimane, probabilmente, verranno rilasciate nuove informazioni sull’eventuale messa in onda dello show.