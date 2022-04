Riccardo Guarnieri oggi è ritornato ad Uomini e Donne. Un ritorno molto atteso da Tina Cipollari che l’ha subito salutato con grande calore, ma non per tutti è stato così.

Il protagonista del trono over ha dichiarato di essere in cassa integrazione, ancora single e pronto a mettersi in gioco. Fuori dal talk show di Maria De Filippi ha conosciuto molte donne, ma senza mai avere una relazione perché secondo lui è un “eterno incompreso”. Le persone che incontra non capiscono le sue necessità e lui è diventato più esigente con il tempo.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri asfalta Ida Platano: che cosa ha detto

Riccardo Guarnieri ha approfittato di questo ritorno per attaccare subito la sua ex compagna Ida Platano. All’uomo non sono proprio andate giù alcune esternazioni della donna ed è pronto a “regolare i conti”, per la grande gioia di Tina Cipollari che commenta felice e divertita. Riccardo ha voluto subito precisare un concetto:

“Tendi sempre ad elogiare quello che fai tu, mentre sminuisci sempre quello che fanno gli altri. È sempre stato così! Non è bello dire che sei stata il mio zerbino”.

La donna ha cercato di giustificarsi affermando che la frase sullo zerbino era riferita a sé stessa, non a lui e ribadisce di non aver mai parlato male di lui. L’operaio ammette che la loro storia è durata troppo perché si sono ostinati visto il sentimento che li legava, ma augura alla sua ex compagna il meglio. La sua richiesta è di dare valore a quel che sono stati e non sparlare di lui. Per quanto riguarda Ida, il valore lei l’ha sempre dato e glielo ribadisce anche questa volta. Era veramente tesa al pensiero del suo ingresso in studio.

L’attacco di Gemma Galgani contro Riccardo Guarnieri

La difesa di Ida arriva dalla sua amica Gemma Galgani che in poche parole centra il punto della discussione: Riccardo è arrivato prevenuto in trasmissione, carico di sentimenti negativi nei confronti della sua ex compagna e le sta facendo una sfuriata che lei non merita. Ecco le parole della dama:

“Sei già arrivato prevenuto qua a dire cose negative. Ma quante mancanze hai avuto con Ida che non sono neppure mai state dette? Non hai capito niente”.

