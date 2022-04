È arrivata l’ufficialità. Poco fa Mediaset ha comunicato la sua decisione sul bestemmia – gate dei Cugini di Campagna. Già stamani vi avevamo raccontato come la rete avesse eliminato la frase incriminata dalla replica. Ora, è arrivata la decisione ufficiale e inappellabile.

Isola dei Famosi 16, Silvano Michetti squalificato ufficialmente

Mediaset con un comunicato stampa ha informato i telespettatori che il concorrente non farà più parte del reality di Canale 5. Silvano Michetti è stato costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi 16. La rete non transige e si scusa con i telespettatori. Effettivamente la verifica ha dimostrato che il cantante ha pronunciato una bestemmia in diretta e l’unico provvedimento possibile per la produzione è squalificarlo ufficialmente.

Dopo il caso di Massimo Ceccherini nel 2006 e quello di Andrea Marcaccini nel 2017, arriva la terza squalifica per il reality di Canale 5. L’avventura dei Cugini di Campagna è presto terminata. Nemmeno 48 ore ed è già finita. La decisione è riservata esclusivamente a Silvano, pertanto Nick Luciani potrà continuare la sua avventura nel reality. Lo farà o sceglierà di lasciare insieme al suo partner?

La reazione dei telespettatori alla squalifica di Silvano Michetti

I telespettatori fin da subito avevano notato la bestemmia pronunciata dal cantante e sebbene dispiaciuti dal comportamento, non avrebbero voluto che venisse mandato via dal programma. Tuttavia, nonostante i numerosi fan, c’è stato anche chi si espresso in maniera contraria e voleva che si prendessero seri provvedimenti nei confronti dell’artista.

Per quanto pessima l’espressione utilizzata dall’artista nostrano, una simile decisione elimina di fatto una coppia di concorrenti che avrebbe potuto dare tantissimo al programma e che intercettava una buona fetta di pubblico. Un vero peccato!

VI PREGO NON CI STO CREDENDO SILVANO ESPULSO PER BESTEMMIA MI STO PISCIANDO SOTTO SKSKSKLSLSANGKLK 😭😭😭 #isola pic.twitter.com/W7JmAl8Px6 — BagnoTrash (@bagnotrash) April 6, 2022