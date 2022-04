Tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso non corre buon sangue. Questo ormai è risaputo, ma sebbene la regina di Pomeriggio 5 se ne infischi delle critiche, come ha dichiarato la scorsa settimana a Tv Talk, ci sono tantissime persone che guardano attentamente ai suoi risultati con La Pupa e il Secchione Show.

Selvaggia Lucarelli deride Barbara D’Urso: ecco cos’ha detto

A seguito dei risultati degli ascolti di ieri sera, Barbara D’Urso come di consueto ha ringraziato i suoi telespettatori per aver seguito La Pupa e il Secchione Show, “picchi di quasi 2 milioni di telespettatori“. Ma con la sua consueta pungente ironia Selvaggia Lucarelli ha replicato su Twitter, definendo le sue parole pura propaganda. Ecco il suo tweet:

La macchina della propaganda dURSS. 😂 pic.twitter.com/48465gE72j — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 6, 2022

Che cosa risponde Barbara D’Urso?

La conduttrice non ha replicato in alcun modo alle accuse di propaganda, ma anzi, ha continuato imperterrita il suo lavoro. Nelle sue storie Instagram ha condiviso lo share di Pomeriggio 5, “leader di fascia con un pubblico attivo del 19,02%”. Barbara D’Urso non si volta indietro, ma va spedita verso il suo lavoro. Indipendentemente da qualunque cosa si dica, la conduttrice continua a condividere momenti della sua vita professionale e cercare di interessare i telespettatori.

Tuttavia il calo degli ascolti del reality su Italia 1 è sotto gli occhi di tutti e non accenna a fermarsi. Per ben due volte è stata battuta da Stefano De Martino, e ieri sera nemmeno la Champions League ha trattenuto i telespettatori su Mediaset. Infatti il prime time è stato vinto dall’ultima puntata di Studio Battaglia. Dopo i super ascolti del Grande Fratello Vip 6, solo Maria De Filippi sta riuscendo a mantenere risultati ottimi in maniera costante con il serale di Amici.