Chi è uscito nella quarta puntata di ieri sera, martedì 5 aprile, de La Pupa e il Secchione Show? L’appuntamento di ieri del reality show di Italia 1 condotto da Barbara d’Urso ha regalato numerose sorprese al pubblico da casa, tra cui la partecipazione straordinaria di Alex Belli, l’arrivo di Paola Caruso e la quasi eliminazione di Mila Suarez. Basterà per risollevare gli ascolti tv della trasmissione, dopo essere crollati all’8% una settimana fa? Il responso arriverà nel corso della mattinata odierna, quando verranno comunicati i dati auditel della giornata di ieri.

Ma scopriamo chi sono gli eliminati di ieri sera de La Pupa e il Secchione Show: ecco qual è la seconda coppia che ha dovuto abbandonare l’edizione di quest’anno

Chi è uscito ieri sera da La Pupa e il Secchione Show?

Nicole Di Mario e Ivan Tortoretto sono la seconda coppia eliminata de La Pupa e il Secchione Show. Nicole e Ivan sono usciti sconfitti al termine della prova finale del bagno di cultura contro la coppia formata da Aristide Malnati ed Elena Morali. Decisiva la risposta corretta di Aristide alla domanda sul gloss, per la gioia della sua pupa Elena, che ha sostituito Flavia Vento nel corso della terza puntata del reality in seguito al ritiro della showgirl romana.

Dunque Nicole Di Mario e Ivan Tortoretto sono ufficialmente fuori dai giochi. Gli eliminati di ieri sera raggiungono la prima coppia eliminata di quest’anno, Vera Miales e Nicolò Scalfi. Le anticipazioni della quarta puntata avevano ipotizzato il possibile rientro in gara dell’ex campione di Caduta libera, su intercessione della stessa modella moldava, ma nell’appuntamento di ieri sera si è scelto di confermare in toto l’esito della puntata precedente.

Cos’è successo nella puntata di ieri sera de La Pupa e il Secchione Show

Iniziamo dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, chiamato a una missione impossibile: fare da paciere tra la sua ex Mila Suarez e il suo migliore amico Mirko Gancitano. Un compito riuscito a metà, se si guarda al risultato finale, quantomeno però Mirko d’ora in avanti proseguirà il reality accanto a una pupa diversa (Asia Valente, ex gieffina).

Paola Caruso, invece, è ufficialmente una pupa del programma: dopo il ricovero in ospedale a causa dell’allergia agli acari e alla polvere, l’ex Bonas di Avanti un altro entra in gara al fianco del secchione Edoardo Baietti.

E Mila Suarez? La modella e influencer marocchina è stata sfidata da Asia Valente nella prova del bagno di cultura, dopo che quest’ultima era rimasta senza secchione (Alessandro le ha preferito Emy). Dopo aver perso, la Suarez era di fatto eliminata, poi però ecco il colpo di scena: d’ora in avanti vestirà i panni della pupa insidiosa, con il compito di sottrarre il secchione di un’altra pupa sfruttando qualunque mezzo le venga in mente. Il tutto, ovviamente, restando nei limiti di un gioco quale è La Pupa e il Secchione Show.

