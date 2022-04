Guendalina ed Edoardo Tavassi, arrivati la settimana scorsa all’Isola dei Famosi, hanno avuto il loro primo litigio nel reality di Canale 5, coinvolgendo anche gli altri concorrenti che hanno assistito a tutta la scena e cercato di mettere pace tra i due. Ma non era cosa facile vista l’esuberanza dei naufraghi. Scopriamo che cosa è successo.

Isola dei Famosi 16, il primo litigio dei Tavassi: ecco che cosa si sono detti

L’Isola dei Famosi mette a dura prova gli animi dei concorrenti. La fame, il freddo, le numerose prove che la vita wilde propone, possono mettere a rischio anche i nervi più saldi. Così hanno litigato anche i Tavassi, che finora sono sembrati sempre così allegri e divertenti. Ma del resto, delle litigate di Guendalina nel reality quando partecipò da sola, ci sono così tante clip da riempire un’enciclopedia.

Secondo la showgirl il fratello è troppo pigro e non mostra sufficiente forza di volontà nell’affrontare le avversità che l’Isola gli pone dinanzi. Ma Edoardo non ci sta e così è scoppiato in uno sfogo veemente:

“Ha un modo di dire le cose che mi fa rosicare. Voglio tornare a Roma adesso, chiamate la produzione. Non mi va di sentire le tue st****ate”.

Il ragazzo è visibilmente esasperato e dopo si sfoga anche con Clemente Russo, che è ritornato in coppia con Floriana Secondi in Palapa nella scorsa puntata:

“Io sono sempre il cogli*one, il fallito, lo sfig*to…Sembra che solo lei ha dei figli, che nessuna la aiuta, che è una poverella”.

Edoardo Tavassi lascerà l’Isola?

Le parole sopra riportate farebbero presagire un abbandono del reality da parte del concorrente, ma non è così. Il ragazzo dopo essersi sfogato e confrontato con gli altri naufraghi ha deciso di restare e di affrontare con un altro spirito la vita nel reality di Canale 5.

Jeremias e Gustavo Rodriguez hanno aiutato Edoardo a capire come interiorizzare il proprio percorso in Honduras. Tutto parte dalla mente e il fratello di Guendalina deve “fare switch” e voltare pagina. Abbandonare le vecchie abitudini non sarà facile perché nella sua vita quotidiana lui soffre di mancanza di volontà, una caratteristica che gli impedisce anche di fare un serio percorso alimentare per avere un regime più equilibrato e sano.

La difficoltà più grande però i Tavassi la stanno incontrando nel conciliare i loro caratteri “fumantini”. Conoscendosi da una vita, sanno esattamente dove punzecchiarsi e nelle condizioni provanti dell’Isola questo può diventare un grande problema. Guendalina “non è mia moglie” urla Edoardo, ma forse proprio per quello potrebbero riuscire a trovare un compromesso che li aiuti ad affrontare meglio la situazione.

Ad ogni modo i Tavassi non lasciano l’Isola, e litigata dopo litigata affrontano l’Isola dei Famosi, a modo loro!

