L’avventura di Antonio Zequila a L’isola dei famosi si è conclusa piuttosto in fretta. Infatti, è stato il primo naufrago ad abbandonare il gioco. Il pubblico, tramite il televoto, ha dimostrato di non aver apprezzato molto i suoi comportamenti. Anche sui social network, è stato investito da una spietata pioggia di polemiche.

Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, ha avuto modo di parlare delle dinamiche nate nel reality show di Canale 5. In particolare, si è soffermato sulle accuse di Jeremias e sul suo rapporto con Floriana Secondi.

Pomeriggio 5, Antonio Zequila si scaglia contro Jeremias

Antonio Zequila e Jeremias Rodriguez non hanno mai avuto un bel rapporto. Il giovane naufrago, infatti, l’ha accusato di essere un po’ troppo vicino a Estefania. In realtà, il diretto interessato, durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5, ha rivelato di non aver mai nutrito alcun interesse nei confronti della ragazza. È fidanzato da ben undici anni con Marina Fadda e, stando alle sue parole, non ha alcuna intenzione di mancare di rispetto alla sua compagna:

Sono fidanzato da 11 anni, il 14 marzo ho festeggiato l’anniversario con la mia fidanzata storica Marina Fadda. È un medico, che amo più della mia vita

Antonio, inoltre, ha ammesso che, a parer suo, Jeremias non si sarebbe comportato affatto bene nei confronti del padre Gustavo. Quest’ultimo, in lacrime, gli avrebbe confessato un segreto che, almeno per ora, non si è sentito pronto a rendere pubblico. Lo stesso Antonio, per rispetto del suo ex compagno di avventura, ha preferito non entrare in merito alla questione. Cosa ci sarà dietro?

Antonio Zequila dà la colpa a Floriana: “Sono andato in nomination di riflesso”

Anche il rapporto tra Antonio Zequila e Floriana Secondi è stato criticato sui social. A parer suo, l’aver giocato in coppia con lei l’ha penalizzato molto. Gli spettatori, infatti, non hanno apprezzato il modo in cui Floriana si è scagliata contro Nicolas Vaporidis. È da quel momento che le cose sono cambiate:

È scaturita questa grande discussione e Nicolas ha detto in diretta che con me non aveva nulla a che fare e che nominava Floriana. Quindi io sono andato in nomination di riflesso

Avrebbe voluto vivere sull’isola un’esperienza individuale, non si sarebbe mai aspettato di dover giocare insieme a un altro concorrente. È convinto che se la situazione fosse stata diversa lui non sarebbe mai stato eliminato così presto. Vladimir Luxuria, però, senza troppi giri di parole, gli ha fatto notare che il pubblico, anche dopo la rottura della coppia, ha deciso di eliminarlo lo stesso.

Anche Floriana, nella seconda puntata de L’isola dei famosi, aveva ammesso di aver sofferto molto la compagnia di Zequila. Che tra i due ci siano questioni ancora irrisolte?