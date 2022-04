Patrizia Bonetti ha abbandonato ufficialmente l’Isola dei Famosi. A comunicarlo è stata la stessa Ilary Blasi durante la diretta di lunedì del reality di Canale 5. Ma in questo momento dove si trova e che cosa vuole fare? In queste ore sono arrivate tantissime indiscrezioni che fanno presagire un futuro poco roseo per la produzione dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi: Patrizia Bonetti ustionata, dove si trova ora?

Patrizia Bonetti ustionata non è più apparsa all’Isola dei Famosi. I telespettatori non l’hanno più vista dopo la cruciale prova del fuoco. La modella italo cubana è ritornata in Italia e pare che si trovi nel Centro Ustionati per sottoporsi a cure mediche. Deianira Marzano ha informato i suoi follower su quest’indiscrezione.

La situazione per l’ex concorrente sembra essere davvero grave e da parte sua c’è il silenzio totale.

Patrizia Bonetti che cosa farà dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi?

Ma per la produzione del reality di Canale 5 sembrano esserci guai in vista. Infatti secondo Alessandro Rosica di Investigatore social, Patrizia Bonetti sarebbe intenzionata a fare causa all’Isola dei Famosi per le ustioni riportate. La cifra di cui si parla è altissima: un milione di euro.

Pare che sia stato il fidanzato a volerla portare via dal reality per offrirle le necessarie cure mediche e farle intraprendere un’azione legale contro Mediaset. Il compagno della modella è un uomo molto ricco e potente e non ha nessuna intenzione di retrocedere rispetto alle accuse che muovono contro la produzione.

Se le cose davvero stanno in questo modo la faccenda è molto seria e la causa potrebbe durare a lungo, se non si arriva ad un accordo tra le parti. Della modella non si hanno notizie dirette, né si sa quale sia il nome di questo presunto fidanzato ricco. Per il momento le uniche notizie certe sono che Patrizia Bonetti ha abbandonato l’Isola dei Famosi. Da Mediaset non è giunta nessun’altra informazione.