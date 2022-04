Lulù Selassié, come vi avevamo anticipato, ieri è stata ospite del Pupa Party, condotto da Dayane Mello e Andrea Dianetti. L’ex gieffina ha raccontato come ha vissuto la sua esperienza a La Pupa e il Secchione Show e che cos’ha provato con Soleil Sorge, che ha rivisto lì per la prima volta dopo la fine del Grande Fratello Vip 6.

Pupa Party, Lulù Selassié elogia Soleil Sorge

Dayane Mello durante la puntata di Pupa Party ha intervistato Lulù Selassié, che qualche settimana fa ha partecipato al reality di Barbara D’Urso. La ragazza ha raccontato che arrivata in studio, dinanzi a tutta quella gente, era un po’ a disagio, perché al GF non era abituata a vedere tutte quelle persone da vicino.

La fatina ha raccontato che ad aiutarla è stata Soleil Sorge. Nonostante nella casa abbiano avuto parecchi scontri, quando si sono riviste è stato come iniziare da zero e si è sentita molto protetta dalla sua ex coinquilina. Ai microfoni del talk on demand di Mediaset Infinity, la princess ha detto:

“Ha cercato un modo per farmi sentire un po’ più a casa. Io l’ho detto anche a lei la stessa sera. All’interno della casa sì abbiamo discusso tante volte, però lì quando noi ci siamo viste è come se finito il Grande Fratello fosse finito tutto. Siamo andate avanti. Anzi, lei mi faceva sentire un po’ più a mio agio perché sai un conto è stare nella casa, non c’è pubblico, non vedi mai nessuno. Invece entrare in uno studio, con tutte queste persone a cui io non ero abituata, lei mi ha un po’ protetta. Mi sono proprio sentita più a casa con lei“.

Comunque ripuliamo un po’ con la fatina che spende bellissime parole per Soleil#solearmy pic.twitter.com/r1Pqal9rpS — giadx☀️ (@giadyx0) April 6, 2022

Lulù Selassié decreta il record di ascolti al Pupa Party

La partecipazione della princess al Pupa Party è stata molto proficua per lo show. Infatti grazie alla fatina le visualizzazioni hanno avuto un picco e immediatamente il talk è finito in tendenza per la sua partecipazione. L’ex vippona infatti è quella che ha uno dei più numerosi e attivi fan club, perché grazie alla sua personalità è riuscita ad emergere all’interno del reality di Canale 5 e tantissimi giovanissimi la seguono e la imitano.

Durante il talk è intervenuto anche Manuel Bortuzzo, inseparabile dalla sua principessa. I due ragazzi continuano a convivere e sognano un futuro insieme nella televisione. Affiatatissimi, hanno cantato e suonato insieme, regalando al talk una ventata di allegria e leggerezza che ha fatto bene agli ascolti.