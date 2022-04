Il bestemmia – gate dei Cugini di Campagna potrebbe esser durato meno di 24 ore. Infatti il giorno dopo quanto accaduto nella quinta puntata dell’Isola dei Famosi Mediaset ha già preso la sua prima decisione.

Isola dei Famosi 16, Mediaset prende la prima decisione sulla bestemmia dei Cugini di Campagna

Di solito i casi come quelli della bestemmia si gonfiano a dismisura fino alla prossima puntata. Basti pensare quante volte durante il Grande Fratello Vip 6 si è pensato che si stava per procedere verso l’eliminazione di un personaggio e poi non è mai accaduto.

Ma in questo caso il bestemmia – gate è durato meno di ventiquattr’ore. Mediaset infatti ha deciso di tagliare nella punta registrata su Mediaset Infinity il momento in cui pare che Silvano Michetti si sia lasciato andare ad una bestemmia.

Intanto sul web il video incriminato estrapolato immediatamente durante la diretta, sta facendo il giro e su Twitter tutti vorrebbero che il nuovo duo restasse nel reality di Canale 5 perché sembra promettere tanto divertimento. Che cosa deciderà la produzione?

ho in loop il video della bestemmia dei cugini di campagna#isola — Alessandro (@bylprod) April 5, 2022

C’è la possibilità che la scelta del taglio nella replica implichi che il bestemmia – gate si concluda così, senza dover penalizzare i due artisti. Ma potrebbe anche voler dire che si affronterà la tematica con una clip preparata ad hoc per mostrare che cos’è realmente accaduto. Manca solo un giorno alla sesta puntata del reality e presto sapremo che cosa succederà ai Cugini di Campagna.