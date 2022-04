In queste ore stanno circolando sul web delle notizie piuttosto intriganti che riguardano Federica Aversano. Stando a quanto rivelato da MondoTV 24, infatti, pare proprio che Maria De Filippi stia pensando di far ritornare l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri all’interno del programma Uomini e Donne. Per lei ci sarebbero in ballo due posizioni. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso.

Maria De Filippi starebbe pensando di far tornare Federica a Uomini e Donne

Federica Aversano tornerà di nuovo a Uomini e Donne? La cosa è alquanto probabile secondo quanto emerso sul web di recente. Pare, infatti, che la padrona di casa stia maturando il pensiero di far tornare la protagonista all’interno della trasmissione. Il suo ruolo, però, sarebbe diverso da quello che ha ricoperto fino a poco tempo fa, ovvero, quello di corteggiatrice.

In particolar modo, infatti, Federica potrebbe tornare nel programma ricoprendo il ruolo di tronista, affiancando la nuova arrivata Veronica e l’ormai veterano Luca Salatino. Questa ipotesi è altamente probabile considerando che non è affatto la prima volta che la conduttrice decide di trasformare in tronisti o troniste precedenti ex corteggiatori o corteggiatrici molto amati.

Ecco l’altro ruolo che potrebbe ricoprire l’Aversano nel talk show

Ad ogni modo, per Federica Aversano ci sarebbe anche una seconda posizione, ovvero, quella di esponente del parterre femminile degli over. Ricordiamo, infatti, che in occasione della scelta di Matteo, l’ex corteggiatore di Ida, Alessandro, aveva dichiarato di nutrire un forte interesse per la ragazza.

Quest’ultima, però, gli disse che non si sentiva pronta ad avventurarsi in questa nuova esperienza in quanto era ancora troppo provata per tutto quello che era accaduto. A distanza di un po’ di tempo, però, la sua posizione potrebbe essere cambiata? Non ci resta che attendere per vedere se queste voci verranno confermate oppure no.

