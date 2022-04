Nella quarta puntata de La Pupa e il Secchione Show una nuova coppia ha trovato la sua intimità. Vivendo nella villa romana le coppie hanno modo di avvicinarsi gli uni agli altri ed è quello che è successo ad Elena Morali e Aristide Malnati.

Il secchione ha perso l’altra sua pupa Flavia Vento, quando lei ha deciso di abbandonare lo show. Così Barbara D’Urso gli ha assegnato una nuova partner nel reality e sembra che con questa ci sia un’intesa maggiore.

La Pupa e il Secchione Show, Elena Morali baci Aristide. Il fidanzato commenta seccamente

I primi giorni di convivenza tra il secchione amante degli Egizi e la sua pupa sono andati alla grande tra colazioni a letto, coccole e studio. Aristide sembra rinvigorito dalla presenza della nuova partner e riesce a strappargli anche un bacio a stampo”in amicizia”.

Come sono andati i primi giorni di convivenza tra Aristide ed Elena? Semplice: letteralmente bollenti! 🔥 #LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/LO4UXjUd11 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 5, 2022

Ma Elena Morali è fidanzata. Così gli utenti del web, vista la scena hanno mandato messaggi al compagno Luigi Favoloso che è intervenuto chiudendo subito ogni possibilità di polemica. Per lui infatti non c’è nessun motivo di gelosia. Il bacio tra il secchione e la sua fidanzata non vale niente ed è sicuro al 100% della sua amata. Ecco come ha risposto seccato ai fan:

“Non ho nemmeno l’1% di gelosia su questa cosa. Evitate messaggi stupidi. Sono molto felice che Elena possa passare del tempo, confrontarsi e imparare da una persona culturalmente sopra la media come lui”.

Favoloso sul suo profilo Instagram spende parole di stima per il secchione e anzi, vorrebbe pure incontrarlo. Sarebbe felice di presentargli sua madre che ha 50 anni e a suo dire, meriterebbe un uomo della levatura culturale e umana di Aristide. Insomma, nessun problema all’orizzonte.

Le pupe criticano duramente Elena Morali

Ma i problemi di Elena Morali sono nella villa romana del reality di Italia 1. In una clip mostrata ieri si scopre che le altre pupe criticano duramente la concorrente perché secondo loro ha fatto troppo ricorso al chirurgo estetico, esagerando. Le altre ragazze al veleno contro di lei, hanno speso parole poco lusinghiere sul suo aspetto fisico, ma la pupa non si è scomposta e ha replicato:

“Che dire? Io non faccio male a nessuno, sono i miei soldi, se pago per ritoccarmi non credo ci sia niente di male. Devo piacere a me”.