Dayane Mello senza freni su Alex Belli. L’antipatia per il protagonista del Grande Fratello Vip 6 è fortissima, tanto che ieri Dayane ha discusso tramite tweet con il concorrente, che era in puntata a La Pupa e il Secchione Show.

Ma durante la diretta di Pupa Party la brasiliana si è lasciata andare ad una confessione choc sull’ex attore di Centovetrine.

Dove vedere la replica de La Pupa e il Secchione Show

Dayane Mello svela un gossip choc su Alex Belli

La diretta di Pupa Party ieri è stata parecchio infuocata. Il talk show condotto da Dayane Mello e Andrea Dianetti per Mediaset Infinity ha commentato quanto accadeva durante la quarta puntata del reality di Italia 1. Quando è arrivato Alex Belli in studio, come vi abbiamo raccontato, la brasiliana voleva andarsene e ha raccontato quanto non sopporti l’attore.

Ma poi ha rivelato un dettaglio sconosciuto al grande pubblico: Alex Belli sarebbe bisessuale. Ecco che cos’ha rivelato la conduttrice:

“Ma ragazzi non avete ancora capito? Voglio dire una sola cosa e poi rimango zitta. Io ho un gossip da dire, Alex Belli ci gioca, però gli piacciono anche gli uomini. Non stiamo scherzando, è bisessuale, il problema c’è però dillo, non stare lì a giocare con le donne. Le prove ci sono, i miei occhi, dieci anni fa sono stata a casa sua, quindi le prove ci sono”.

Dayane Mello sbaglia su Alex Belli?

A quanto pare non sarebbe l’unica a pensarla così. Quando era al Grande Fratello Vip 6, già Nathaly Caldonazzo aveva accennato che le sembrava eccessivamente “femminile”, ma durante la puntata del reality di Barbara D’Urso è intervenuto anche Alessandro Rosica di Investigatore social. L’influencer ha confermato l’orientamento sessuale di Belli, asserendo che lui non ne fa mistero. Che cosa risponderà ora il marito di Delia Duran?