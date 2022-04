In queste ore tante voci si stanno rincorrendo su quello che sta succedendo a La Pupa e il Secchione Show. Infatti sembra che nella villa ci sia un focolaio covid. Ma scopriamo bene qual è la situazione.

Il covid blocca La Pupa e il Secchione Show? Tutta la verità

Non c’è nessuna ufficialità sul focolaio covid nel reality di Italia 1. La produzione non ha dichiarato la positività al covid dei concorrenti de La Pupa e il Secchione Show. Ma TvBlog ha diffuso la news:

“Secondo le informazioni che abbiamo avuto modo di captare, pare che ci siano quattro ragazzi positivi fra il gruppo di componenti del cast della Pupa e il Secchione Show”.

La registrazione andata in onda ieri è stata effettuata due settimane fa. Mentre la prossima è stata rimandata a domenica 10 Aprile. Se non dovesse essere effettuata per tale data c’è la possibilità che lo show di Barbara D’Urso non vada in onda per 12 Aprile come previsto.

Le dichiarazioni di Barbara D’Urso

Dopo l’articolo di TvBlog la notizia del presunto focolaio covid nella villa romana è rimbalzata da tutte le parti in rete. Giunta sicuramente alle orecchie della presentatrice di Pomeriggio 5, non c’è stata alcuna dichiarazione da parte sua. Barbara D’Urso stamani ha ringraziato per gli ascolti del reality show e della trasmissione pomeridiana, senza commentare ulteriori notizie.

Anche i giudici Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia sono in silenzio riguardo ai sospetti di covid. Presumibilmente, la speranza è che tutto rientri nella normalità, se ci sono effettivamente stati i casi di contagio.