Cecilia Rodriguez è stata intervistata nel corso della puntata di ieri di Casa Chi ed ha parlato di alcune faccende inerenti la sua famiglia. Nello specifico, la showgirl ha commentato il rapporto che c’era tra suo fratello Jeremias e Soleil Sorge. A tal proposito, non ha potuto fare a meno di svelare qualche inedito retroscena sull’attuale opinionista de La Pupa e il Secchione Show.

Cecilia svela dei retroscena sul rapporto con Soleil Sorge

In una recente intervista, Cecilia Rodriguez ha parlato del rapporto che aveva con Soleil Sorge quando era fidanzata con suo fratello Jeremias. A tal proposito, la protagonista ha detto che andava d’accordo con l’influencer, tuttavia, tra loro non si è mai venuto a creare un rapporto molto profondo. Non era suo interesse, infatti, quello di coltivare questa amicizia.

Le due si limitavano semplicemente ad incontrarsi in virtù del legame che univa la Sorge a Jeremias, ma nulla di più. Cecilia, poi, ha anche svelato di aver tirato un sospiro di sollievo nel momento in cui è venuta a conoscenza del fatto che i due si fossero lasciati. Questo perché la Rodriiguez li vedeva appartenenti a due mondi completamente diversi.

Le diversità tra l’influencer e Jeremias Rodriguez

Nello specifico, infatti, Cecilia ha dichiarato che Jeremias sia sempre stato un ragazzo estremamente semplice, poco avvezzo al mondo della televisione e dei riflettori e intenzionato ad instaurare dei rapporti umani. Soleil, invece, è molto più “artistica” e decisamente più abituata a stare sotto ai riflettori.

Proprio per tale motivo, la donna ha detto di aver gioito nell’apprendere la fine della storia tra loro due. In merito alla fine dei rapporti nella famiglia Rodriguez, la giovane ha detto che quando si chiude con uno di loro si chiude con tutti. Per rispetto della famiglia, infatti, nessun membro tende a mantenere dei rapporti con gli ex.

Cecilia dice che quando Soleil e Jeremias si sono lasciati lei era contenta,non sono mai state amiche ma Soleil è stata solo sua cognata..ma lei ha visto per caso le belle parole che soleil ha detto a verissimo sul fratello?? E poi la segue ancora su Ig mha!#solearmy pic.twitter.com/pWV2KvkxCh — SOLEILSORGEFAN🔥🌸💘 (@CarmenPerotta_) April 5, 2022