La presenza nella quarta puntata de La Pupa e il Secchione Show di Alex Belli è stata un problema per qualcuno. Infatti Dayane Mello, scelta per condurre Pupa Party, si è espressa prima e dopo la diretta contro il Man del Grande Fratello Vip 6. Scopriamo che cos’è successo.

La Pupa e il Secchione Show, lo scontro tra Alex Belli e Dayane Mello

Dayane Mello non sopporta Alex Belli, questo è conclamato. L’ha dichiarato in più occasioni, per lei l’attore e la moglie hanno fatto schifo al GF, ma ieri sera vederlo nel reality di Barbara D’Urso le ha dato proprio fastidio. Così, durante la diretta del talk on demand di Mediaset Infinity, ha attaccato duramente il concorrente, affermando che proprio non lo sopporta.

Il creatore della Factory poteva tacere? Ovviamente no! Così su Twitter ha prontamente risposto all’ex vippona, dandole della falsa e della bugiarda.

SAPESSI come non ti sopporto io!! Sei Falsa come Giuda!! Quando mi incontri fai FALSI SORRISI per depistare!! ❌ Ipocrita!!#alexbelli VS #DayaneMello https://t.co/gr5jQKY2GI — ALEX BELLI (@AXBproduction) April 5, 2022

Ma i due non si sono fermati qui, perché lei, dopo la fine della diretta, ha scritto su Twitter questo post:

“Sono indignata per il comportamento di una persona che, in nome della fama nascondono la verità. Questi soggetti usano le persone per arrivare alla fama. Allora perché non parli della realtà? Prova ad essere più trasparente, sii libero invece di vivere nel mondo delle bugie. Essere liberi è avere la libertà di essere sé stessi, di poter vivere la vita come meglio si crede. Non è giusto utilizzare le persone per ottenere qualcosa!”

La reazione di Soleil Sorge

Soleil Sorge, presente anche lei nel reality di Italia 1, come opinionista è intervenuta mettendo un like al posto della sua amica. Del resto per tutta la serata di ieri non ha fatto altro che far notare all’ex amico come la sua presenza fosse inopportuna, arrivando fino a punzecchiarlo in modo duro. Ma lui, che sa fare benissimo il “circense”, ha resistito e continuato a fare il suo show, sorridendo e intrattenendo, con quel suo modo distintivo che gli hanno valso la scena del reality di Canale 5.