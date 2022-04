Nel corso della puntata del 5 aprile de La Pupa e il Secchione Show, Antonella Elia e Flavia Vento hanno avuto una lite piuttosto accesa. La showgirl si è collegata in webcam per parlare con Barbara D’Urso e per esporle le ragioni per le quali ha deciso di abbandonare anche questo ennesimo reality show. Le sue parole, però, hanno indispettito gli opinionisti, soprattutto Antonella. Vediamo cosa è successo.

Flavia Vento parla del suo abbandono a La Pupa e il Secchione Show

Antonella Elia e Flavia Vento si sono pesantemente scontrate durante la scorsa puntata de La Pupa e il Secchione Show. Tutto è cominciato nel momento in cui Barbara D’Urso si è collegata con la Vento per chiederle le ragioni del suo abbandono del programma. Ancora una volta, però, la donna ha ribadito di non sentirsi pronta a rivelare alcune dinamiche personali che l’hanno costretta ad andar via.

La protagonista, infatti, ha detto che sono accadute delle faccende inerenti la sua vita privata delle quali non ha voluto parlare in trasmissione. In ogni caso, si è detta libera di agire come meglio crede. Barbara D’Urso, però, le ha lanciato una stoccata dicendo che, in realtà, prendendo parte ai reality, e lasciandoli dopo pochissimi giorni, mette in difficoltà lo staff, che si trova a dover “tappare quel buco vuoto”.

La lite con Antonella Elia

Ad ogni modo, ad adirarsi particolarmente è stata Antonella Elia. Quest’ultima ha esortato la sua interlocutrice a piantarla di inventare costantemente delle scuse per abbandonare i reality show. A quanto pare non è portata per questo genere di esperienza, pertanto, farebbe bene a non candidarsi proprio.

Di fronte queste parole, però, la Vento ha perso la pazienza ed ha intimato alla Elia di restare in silenzio, in quanto si fosse stufata. Inutile dire che la richiesta di Flavia non è stata minimamente accolta da Antonella che, infatti, ha continuato ad attaccarla. Al coro, poi, si è unito anche Federico Fashion Style, il quale si è scagliato contro Flavia chiedendole per quale ragione ogni volta si propone per partecipare ai reality show se sa che non riesce a gestirli. Una risposta soddisfacente, però, non è arrivata.

