L’Isola dei Famosi 16 ha superato la quinta puntata con successo e sul web sono stati svelati i cachet dei naufraghi – o presunti tali visto che la conferma ufficiale non è arrivata.

Isola 16, tutto sui cachet dei naufraghi

Ogni reality ha i propri cachet. Per quanto riguarda il Grande Fratello Vip 6 non sono mai stati diffusi dalla produzione, ma quel che si sa è che alcuni “vipponi” hanno guadagnato di più degli altri, come ad esempio Katia Ricciarelli. Inoltre, al cachet dentro la casa si sono aggiunti i “gettoni di presenza” durante le puntatate.

Con l’Isola dei Famosi l’interesse sui cachet dei naufraghi è altissimo. Perché sopportare quelle condizioni se non per guadagnare una bella somma? Che senso avrebbe patire la fame e il freddo in Honduras se il gettone di presenza dell’Isola non è alto?

Sebbene le trattative siano private e personali e cambiano a seconda della persona, in base soprattutto alla sua popolarità, le indiscrezioni che ci giungono narrano di cospicui cachet per il cast dell’Isola dei Famosi 16. In alcuni casi cifre strabilianti.

Qual è il cachet dei Rodriguez all’Isola dei Famosi 16?

I Jeremias e Gustavo Rodriguez sono sotto l’occhio del ciclone, tanto che su Twitter gira la barzelletta sul fatto che qualche membro della famiglia ogni anno sbarchi nel reality di Canale 5 per rimpinguare le casse familiari.

La famiglia Rodriguez ogni tot di anni torna in Honduras per risollevare il conto in banca con il cachet dell’isola non ho certezze ma nemmeno dubbi #isola — 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 🌻 (@mrsincoerenza) March 21, 2022

L’interesse sul cachet dei Rodriguez è altissimo. Secondo i rumor il cachet si aggirerebbe tra i 5000 e i 7000 euro a settimana.

Isola 16, quali sono i cachet dei naufraghi più alti

Ma c’è qualcuno all’interno dell’Isola 16 che è stato più fortunato degli altri. Infatti tre naufraghi hanno cifre settimanali nettamente più interessanti degli altri.

I cachet dei naufraghi più alti si aggirano intorno ai 10 mila euro a settimana e parrebbe che a beneficiarne siano Ilona Staller, Lory del Santo e Marco Melandri. Quest’ultimo è stato eliminato definitivamente ieri sera, perdendo così la possibilità di guadagnare ancora.

Quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi 16?

Il cachet dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 16 pare essere fissato sui 5000 euro, più o meno, in base agli accordi presi tra produzione e agente del vip. La metà di quello dei tre “paperoni” del reality.

A queste cifre da record va sommato dopo la conclusione del percorso, il montepremi finale di chi vincerà. Il montepremi è di 100 mila euro, di cui 50 mila dovranno essere devoluti in beneficienza. Se a vincere fosse uno dei naufraghi con il cachet più alto, arriverebbe a portare a casa oltre 100 mila euro tra montepremi e rimborso settimanale. Una bella cifra per patire la fame e il freddo in Honduras!