Nella quarta puntata de La Pupa e il Secchione Show arriva Alex Belli, Pupo per una notte ed è subito show. Appena arrivato provoca, stuzzica e lancia allusioni. Ma l’ex compagna d’avventura lo stronca subito. Scopriamo che cos’è successo.

Leggi anche: Dove vedere la replica de La Pupa e il Secchione Show

La Pupa e il Secchione Show, Soleil Sorge silura Alex Belli: ecco che cos’ha fatto

Barbara D’Urso ha voluto Alex Belli per la quarta puntata del reality di Italia 1, probabilmente sperando in un rialzo degli ascolti, come capitava sempre durante il Grande Fratello Vip 6. Ma la chimica artistica tanto acclamata nel reality di Canale 5, forse non funziona più o semplicemente è arrivata alla sua data di scadenza.

Alex Belli perfettamente in forma e nel personaggio arriva felice ed entusiasta come sempre si collega dalla villa romana dello show, dicendo di trovarsi vicino ad un “cespuglio di schiaffi” che Soleil ben conosce. Quando entra in studio fa ballare Barbara D’Urso, canta e accentra a sé tutto lo lo show.

La conduttrice cerca una reazione di Soleil, ma lei resta senza parole. Per la prima volta nella vita di Barbara D’Urso Soleil non ha parole, e risponde lanciando una frecciatina al suo ex amico di chimica:

“Direi che ne ho usate anche troppe parole… ebbene sì Alex non ho più parole!”

Ma è solo l’inizio. Si preannuncia una puntata ricca di frecciatine.

Soleil Show ribadisce il suo ruolo

Passa solo mezz’ora (ma forse nemmeno) e l’opinionista de La Pupa e il Secchione Show rimette al suo posto il Man della casa. Quando lui cerca di intromettersi mentre lei esprime la sua opinione lei lo zittisce dicendogli:

“Barbara ha detto che dopo di me puoi parlare. È la conduttrice, è lei che decide!”

Soleil: “(Barbara) Ha detto che dopo di me puoi parlare… È la conduttrice” 💅 Lo sta smontando pezzo dopo pezzo! 🔥#SoleilShow #LaPupaEilSecchioneShow pic.twitter.com/xfwDabxJ3u — Soleilandia 🚀 (@Soleilandia) April 5, 2022

Stasera lo show sono loro: i due ex amici che si incontrano/scontrano ancora.