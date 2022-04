Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei famosi, Ilary Blasi ha parlato di Patrizia Bonetti. La conduttrice ha informato tutti i telespettatori del fatto che la showgirl sia stata costretta a ritirarsi dal gioco e attualmente si trovi già in Italia. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso a seguito dell’incidente avuto dalla, ormai, ex naufraga del reality show.

Ilary Blasi annuncia la ritirata di Patrizia Bonetti dall’Isola dei famosi

Patrizia Bonetti è ufficialmente fuori dal cast dell’Isola dei famosi. La sua partecipazione è durata un solo giorno, in quanto in occasione del suo sbarco si cimentò nella prova del fuoco rimanendo ustionata. Da quel momento in poi è stata condotta nell’infermeria del posto per essere sottoposta a delle cure.

In questi giorni, però, era trapelata la voce secondo cui la donna fosse uscita definitivamente dal gioco e, nella puntata del 4 aprile dell‘Isola dei famosi, Ilary Blasi ha commentato la faccenda. La donna ha dichiarato che Patrizia fosse già in Italia per potersi sottoporre a delle cure mediche adeguate.

La reazione dei telespettatori del reality show

Nel corso del piccolissimo blocco dedicato alla showgirl, però, Ilary Blasi non ha dato altre informazioni in merito alle condizioni di salute della donna. Ad ogni modo, la cosa certa è che l’esperienza dell’ex di Gianluca Vacchi si sia conclusa definitivamente. Molti telespettatori della trasmissione, però, stanno commentando l’accaduto e stanno parzialmente accusando Patrizia e Roberta.

Nello specifico, molti ritengono che le due donne si siano sforzate molto nella prova del fuoco, restando a contatto con la fiamma ardente per troppo tempo. Questo, dunque, ha causato un problema alquanto importante per la Bonetti, al punto da costringerla a dover interrompere la sua esperienza nel reality show.

Patrizia Bonetti è rientrata in Italia per sottoporsi a delle cure. In bocca al lupo Patrizia! #Isola 🏝 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 4, 2022