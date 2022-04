Stasera andrà in onda la quarta puntata de La Pupa e il Secchione Show (tutte le anticipazioni le trovate qui) e, come di consueto, la messa in onda sarà anticipata dal talk di Mediaset Infinity in collaborazione con Studio71 Italia: Pupa Party. Il talk condotto da Dayane Mello e Andrea Dianetti avrà tanti ospiti che racconteranno le loro vicende “pupesche” e commenteranno quanto accade nel reality di Italia 1.

Leggi anche: Dove vedere la replica de La Pupa e il Secchione Show

Pupa Party, Lulù Selassié e tutti gli ospiti della puntata del 5 Aprile

Tra gli ospiti della quinta puntata del talk on demand sarà presente Lulù Selassié, che è stata Pupa per una notte nel programma condotto da Barbara D’Urso. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 commenterà la sua partecipazione al reality e le impressioni avute sui protagonisti di questa edizione.

Ad accompagnare Dayane Mello e Andrea Dianetti in questa nuova puntata del talk ci saranno tanti altri ospiti. Sarà presente la prima coppia eliminata dal programma: Vera Miales e Nicolò Scalfi, che vorrebbero già ritornare nella loro villa romana.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Sarà presente anche il giudice dello show Federico Fashion Style, l’influencer su TikTok Leonardo Maini Barbieri. Infine sarà presente anche Gian Maria Sainato, ex partecipante di Riccanza e volto noto negli studi di Pomeriggio Cinque.

L’appuntamento è a partire dalle 20,30 su Mediaset Infinity. Trascorrerete due ore all’insegna delle chiacchiere, allegrie e tante rivelazioni scottanti con Dayane Mello e Andrea Dianetti.

Stasera a #PupaParty saranno ospiti: Federico Fashion Style, Vera Miales e Nicolò Scalfi, Lulù Selassié, Leonardo Maini Barbieri, Gian Maria Sainato! Dayane Mello e Andrea Dianetti vi aspettano in diretta streaming su Mediaset Infinity dalle 20:30! pic.twitter.com/KnoOMyuA6B — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 5, 2022

Pupa Party, come partecipare in diretta?

Per interagire durante la diretta di Pupa Party bisogna interagire su Twitter, utilizzando l’hashtag ufficiale del programma #pupaparty. I tweet più interessanti saranno condivisi durante la diretta su Mediaset Infinity.

Appuntamento su Mediaset Infinity alle 20,30 con Dayane Mello e Andrea Dianetti. Per interagire con i conduttori usate l’hashtag #pupaparty su Twitter: i contributi più originali saranno letti e commentati in diretta.