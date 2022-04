Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2022? Nel corso dell’appuntamento di lunedì 4 aprile, Ilary Blasi ha comunicato ai naufraghi di Playa Sgamada il nome del secondo concorrente eliminato di quest’edizione. Dopo l’eliminazione, su Playa Accoppiada è sbarcata una nuova coppia: Clemente Russo e Floriana Secondi. L’ex pugile, in seguito alla nomina di capo di Playa Sgamada di giovedì scorso, ha scelto di mantenere il privilegio e tornare in gioco unendosi a un nuovo naufrago. La sua scelta ha portato la moglie Laura Maddaloni direttamente al televoto flash insieme ai perdenti della prova del serpente hondureno, vale a dire Marco Melandri e Jovana Djordjevic, mentre la vincitrice della sfida – Floriana – è diventata in automatico la nuova compagna di Clemente su Playa Accoppiada.

A seguire i nominati della puntata di lunedì 4 aprile dell’Isola dei Famosi 2022.

Chi è finito in nomination ieri sera all’Isola dei Famosi 2022

Le due coppie al televoto di giovedì prossimo, e dunque a rischio eliminazione, sono Lory Del Santo-Marco Cucolo e Ilona Staller-Roger Balduino. Lory e Marco sono i nominati del gruppo, mentre i nuovi leader del gruppo Jeremias e Gustavo Rodriguez hanno votato la coppia composta da Cicciolina e il modello brasiliano Roger.

Ecco chi ha nominato chi:

la coppia Blind-Roberta ha dato il bacio di Giuda a Lory Del Santo e Marco Cucolo;

la coppia Carmen-Alessandro ha votato Cicciolina e Roger Balduino;

la coppia Cicciolina-Roger ha votato Lory Del Santo e Marco Cucolo;

la coppia Lory-Marco ha votato Estefania Bernal e Nicolas Vaporidis;

la coppia Guendalina-Edoardo ha votato Lory Del Santo e Marco Cucolo;

la coppia Nicolas-Estefania ha votato Lory Del Santo e Marco Cucolo;

la coppia dei Cugini di Campagna ha votato Estefania Bernal e Nicolas Vaporidis;

la coppia Floriana-Clemente ha votato Lory Del Santo e Marco Cucolo;

la coppia leader Jeremias-Gustavo ha votato Ilona Staller e Roger Balduino.

Se nelle prime puntate la coppia più votata del gruppo era sempre quella formata da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, ora sembra che un blocco importante dei naufraghi su Playa Accoppiada voglia vedere “scoppiare” la coppia Lory Del Santo e Marco Cucolo. Ancora una volta il consiglio dell’opinionista Vladimir Luxuria sembra restare inascoltato: perché va bene non nominare più in blocco Carmen e il figlio Alessandro, ma se poi come risposta si ripete lo stesso errore con un’altra coppia il problema di fondo rimane.

Sia Cicciolina che Roger rischiano di salutare Playa Accoppiada per la seconda volta. Ilona Staller era infatti stata eliminata quando era in coppia con l’ex campione di motociclismo Marco Melandri, mentre Roger Balduino quando ancora era in tandem con la modella argentina Estefania Bernal. In seguito, entrambi sono riusciti a tornare in gioco, con Ilona che in qualità di capo di Playa Sgamada aveva scelto di rientrare sull’isola principale in coppia con Roger. Qui il modello brasiliano ha potuto approfondire la conoscenza di Estefania, verso la quale prova un sentimento speciale. Nella puntata di ieri sera, a conferma di come le sue intenzioni siano reali, Roger ha baciato la naufraga a favore di telecamere, suggellando così la prima coppia di quest’edizione.

Al momento i favoriti per restare su Playa Accoppiada sembrerebbero essere Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo. Il pubblico però potrebbe anche decidere di “separare” volontariamente la coppia dei due fidanzati, in modo da vedere una qualche reazione da parte di Lory o di Marco di fronte a una situazione a cui entrambi non sono abituati. Proprio nel corso della quinta puntata dell’Isola il giovane fidanzato della Del Santo si è reso protagonista di alcune battute brillanti che hanno scatenato l’entusiasmo della conduttrice Ilary Blasi e della stessa coppia di opinionisti. Vedremo se basteranno per vincere il televoto (qui la guida su come si vota) e restare insieme su Playa Accoppiada.

