Chi è uscito nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2022? Anche nella quinta puntata di ieri, lunedì 4 aprile, l’eliminazione riguardava uno dei concorrenti di Playa Sgamada, la spiaggia che accoglie le coppie perdenti al televoto su Playa Accoppiada.

Ricapitolando, giovedì scorso Clemente Russo la settimana era stato nominato dagli altri naufraghi capo di Playa Sgamada: ieri sera l’ex pugile ha dovuto scegliere se tornare in gioco su Playa Accoppiada unendosi a un altro concorrente o concedere tale vantaggio a un altro naufrago, inclusa la moglie Laura Maddaloni; Russo ha deciso di mantenere il privilegio acquisito nella precedente puntata, con Laura che diventa così la prima candidata all’eliminazione; la sua nuova compagna di avventura all’Isola dei Famosi diventa Floriana Secondi, che vince la sfida del serpente hondureno contro Marco Melandri e Jovana Djordjevic.

Al televoto flash vanno quindi Laura, Marco e Jovana: il meno votato sarà il secondo eliminato dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi.

Chi è uscito ieri sera dall’Isola dei Famosi 2022?

Il secondo eliminato dell’Isola dei Famosi 2022 è Marco Melandri. L’ex campione della classe 250 del motomondiale perde al televoto flash contro Laura Maddaloni e Jovana Djordjevic. Queste le percentuali di voto (ricordiamo che il televoto era al positivo, dunque il pubblico era chiamato a votare chi salvare fra i tre naufraghi):

Laura Maddaloni 65%

Jovana Djordjevic 19%

Marco Melandri 16%

L’esito del televoto è sembrato a molti telespettatori scontato. L’ex campione di motociclismo non si è mai realmente integrato con il gruppo, perdendo subito al televoto su Playa Accoppiada quando ancora faceva coppia con Ilona Staller. Negli ultimi giorni è andata pure peggio, visti gli attacchi subiti da Floriana su Playa Sgamada, con l’ex vincitrice del Grande Fratello che lo ha accusato di “inciuciare” con Jovana e di mancare di rispetto alle altre donne sull’isola (lei appunto e Laura Maddaloni, la moglie di Clemente Russo).

Dopo che Ilary Blasi ha comunicato l’esito del televoto ai naufraghi, Melandri si è detto contento di rientrare in Italia, sottolineando il fatto di non essere riuscito a mostrarsi al pubblico per quello che è realmente. L’ex commentatore della MotoGP su DAZN ha inoltre aggiunto di non essere abituato ad avere a che fare con persone “poco civili”, le quali non appena le telecamere si accendono cercano sempre il litigio per emergere. La frase di Melandri è una chiara frecciata all’indirizzo di Floriana Secondi, che nel frattempo si gode il ritorno in gioco in coppia con Clemente.

In cuor suo comunque Marco Melandri probabilmente sperava di essere scelto da Clemente Russo come nuovo compagno per rientrare su Playa Accoppiada, dal momento che nella striscia quotidiana del daytime dell’Isola (qui tutti gli orari e i canali) in alcuni suoi confessionali aveva manifestato la volontà di proseguire l’avventura sull’Isola dei Famosi. Purtroppo per lui gli è stata fatale la prova del serpente hondureno, vinta proprio dalla sua nemica numero uno nel reality show di Canale 5. Per Melandri, dunque, un mesto ritorno in Italia, dove ad attenderlo c’è la sua famiglia.

