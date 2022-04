Federica Aversano si è lasciata molto andare con i fan di Instagram durante una diretta fatta con lo psicologo Elpidio Cecere. In tale occasione, la ragazza ha mostrato un lato di sé che non aveva mai fatto vedere a nessuno. Nello specifico, ha parlato di alcuni problemi vissuti non troppo tempo fa. Ecco di cosa si tratta.

Ecco il disturbo di cui ha sofferto Federica Aversano

In queste ore Federica Aversano, la non scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne, ha deciso di registrare una diretta Instagram per parlare con i fan e per mostrare un suo lato caratteriale che nessuno conosceva. La ragazza, infatti, ha approfittato del collegamento con lo psicologo per raccontare il disturbo di cui ha sofferto per molto tempo, ovvero, gli attacchi di ansia e di panico.

La prima volta in cui si recò dallo psicologo era all’età di 27 anni. All’epoca stava affrontando un momento molto complicato. Era diventata mamma, il suo compagno era sparito, non aveva un lavoro, pertanto, tutto le sembrava insormontabile. Grazie alla terapia psicologica, però, è riuscita a superare le sue paure. La ragazza ha ammesso che è stato estremamente difficile uscirne in quanto le sembrava di essere intrappolata nelle sue ansie.

L’esperienza vissuta a Uomini e Donne l’ha cambiata

Con il percorso psicologico, ma anche con l’aiuto delle persone a lei vicine, è riuscita a risollevarsi poco alla volta. Adesso si reputa una donna completamente cambiata e Uomini e Donne è stata sicuramente un’ottima occasione per affrontare le sue difficoltà. A tal proposito, la ragazza ha svelato un retroscena inerente la sua prima apparizione nel programma.

Quando prese il treno per andare a Roma era impaurita, ma sua madre la spronò a cimentarsi in questa avventura. A distanza di mesi, dunque, Federica è contenta in quanto, anche se non c’è stato il lieto fine, quella vissuta all’interno del talk show è stata un’esperienza bellissima, indimenticabile e che l’ha fatta crescere e prendere maggiore consapevolezza di se stessa.

