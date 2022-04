Ieri sera finalmente sono arrivati all’Isola dei Famosi i Cugini di Campagna. Silvano Michetti e Nick Luciani sono stati presentati con una clip che li ritraeva su un trattore e in sottofondo la canzone dei Maneskin, con i quali hanno polemizzato a lungo. Una summae di trash come non si vedeva dall’arrivo dei Tavassi nel reality di Canale 5.

Ma purtroppo il loro viaggio in Honduras potrebbe già concludersi nella prossima puntata.

Isola dei Famosi 16, l’arrivo de I Cugini di Campagna scatena il bestemmia – gate

I due cantanti sono arrivati da poche ore a Playa Accopiada, ma potrebbero lasciarla già giovedì. Infatti pare che abbiano bestemmiato in diretta. La clip virale in cui sembra sentirsi “p***o d**” pronunciata da Silvano Michetti. Se la produzione visionando i filmati dovesse sentire la stessa cosa potrebbe squalificare il concorrente immediatamente. Insomma, il viaggio in Honduras dei due artisti potrebbe essere il secondo più breve di tutta quest’edizione. Dopo Patrizia Bonetti costretta a ritornare in Italia per le ustioni all’addomme, i Cugini ritornerebbero in madrepatria per le bestemmie.

Ecco il video incriminante che sta facendo il video del web:

SILVANO ARRIVA SULL'ISOLA E BESTEMMIA: SIAMO PRONTI AL BESTEMMIA GATE?✈️ #isola pic.twitter.com/OxJhVlRlWR — 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑘𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑘 🦋🐍🤍 (@itssmarikaa) April 4, 2022

Isola dei Famosi, le squalifiche delle edizioni precedenti

L’altro precedente nell’Isola dei Famosi risale all’epoca in cui il reality era sulla rete Rai. Allora fu Massimo Ceccherini a bestemmiare in diretta. L’attore dovette pagare una somma molto cara. Il danno subito con la squalifica fu rivelato da lui stesso:

“Mi è già costata 500mila euro, di cui 100 mila solo la multa, a cui vanno aggiunti altri 200mila per la vittoria finale, perché avrei vinto, e altri 200 di sponsorizzazioni e presenze tv”.

Ma dopo il Grande Fratello Vip 6 in cui è successo di tutto, Mediaset vuole davvero rinunciare ai Cugini per questo? Se avessero dovuto tenere un regime così anche al reality di Alfonso Signorini, metà della casa avrebbe dovuto fare le valigie!