Ieri sera durante l’Isola Party un’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha espresso un certo interesse per il figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni. Scopriamo di chi si tratta e che cos’ha detto.

Ieri sera durante il talk on demand Isola Party condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, è stata intervistata Clarissa Selassié.

Ignazio ha subito colto la palla al balzo per fare il cupido della situazione e ha proposto a Clarissa di mandargli un messaggio tramite lui.

La princess frizzante e spiritosa come al solito, si è un po’ intimidita all’idea di mandare un messaggio al figlio di Carmen Di Pietro e ha risposto al punzecchiante conduttore così:

“Devo dichiararmi? Gli ho già detto che tifo per lui. Quindi gli mando un bacio. Noo, ma come sono arrossita? Sei tremendo. Ci sono cascata. Già tifo per lui, più di questo. Mi sono appena dichiarata . Adoro!”

Ieri sera durante la quinta puntata dell‘Isola dei Famosi Vladimir Luxuria ha chiesto al ragazzo quale fosse il suo tipo. Sembrerebbe che la principessa etiope non rientri nel suo modello, ma si sa, sono fatti per essere abbattuti e scontrarsi contro i colpi di fulmini nella realtà. Ecco che cos’ha risposto il figlio di Carmen Di Pietro:

“Come vorrei una fidanzata? Di carattere mi piacerebbe simile al mio, cioè molto sensibile e non troppo estroversa. Però vorrei un carattere forte, ma non come quello di mia madre. Esteticamente non ho canoni precisi. Forse preferisco le more, non importa se poco o troppo formosa è davvero uguale. Una via di mezzo diciamo“.